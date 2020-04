Prosegue con “La bugia verde” (The Green Lie) di Werner Boote (Germania 2018, 97’), visibile dal 6 all’8 aprile l’iniziativa “CinemAmbiente a casa tua”, rassegna online che mette a disposizione di tutti, per le prossime settimane, sul sito www.cinemambiente.it una selezione di film a tematica green promossa da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Festival CinemAmbiente – Museo Nazionale del Cinema. Sino al 23 aprile, ogni tre giorni sarà proposto un nuovo titolo, visibile gratuitamente scelto tra i film che hanno riscosso particolare successo nelle ultime edizioni del Festival o che hanno approfondito i temi oggi più che mai, anche per effetto della pandemia, al centro del dibattito ecologista: i cambiamenti climatici, l’antropizzazione, la tutela degli habitat di specie, l’ecosostenibilità, i nuovi, possibili modelli di sviluppo. La diffusione in streaming dei film sarà accompagnata da videomessaggi dei registi o da video interventi di esperti, che offriranno spunto per ulteriori approfondimenti. Ecco il programma delle proiezioni:

6-8 aprile La bugia verde (The Green Lie)

di Werner Boote (Germania 2018, 97’)

9-11 aprile Dusk Chorus – Basato su frammenti di estinzioni

di Nika Saravanja e Alessandro d’Emilia (Italia 2016, 60’)

12-14 aprile Oceani, il mistero della plastica scomparsa (Océans, le Mystère plastique)

di Vincent Perazio (Francia 2016, 53′)

15-17 aprile Ultima chiamata (Last Call)

di Enrico Cerasuolo (Italia 2013, 90’)

18-20 aprile Il sorriso del gatto

di Mario Brenta, Karine de Villers (Italia 2018, 60′)

21-23 aprile Ladri di tempo. (Time Thieves. Your Time is their Business)

di Cosima Dannoritzer (Spagna, Francia 2018, 52′)

INFO: Festival CinemAmbiente;

festival@cinemambiente.it, www.cinemambiente.it