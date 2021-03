La rassegna cinematografica Sipario! In salotto Storie di donne promossa e organizzata dal FilmFestival del Garda e dal Cineforum Feliciano di San Felice del Benaco (Bs) in occasione della Giornata della donna, potrà essere comodamente seguita da casa dai soci di tutti i i circoli.

Grazie al sostegno del Cinit tutti i soci dei cineforum affiliati potranno, infatti, seguire dalle 20 alle 24 dei giorni 6, 8 e 13 marzo i film in programma utilizzando il link indicato in calce alla locandina. Si tratta , nell’ordine , de “I racconti di Parvana”, “Marie Curie” e “Lou Salome”.

Per agevolare la visione è stato preparato e diffuso un foglio sala con la sinossi e il cast&credits delle singole pellicole.

Si tratterà di una opportunità veramente unica: non sarà, infatti, solo un momento di sano svago, ma anche un’occasione preziosa per rinsaldare i rapporti con i soci, nella speranza che in tempi brevi sia effettivamente possibile ritornare tutti in sala.