Sirat di Olivier Laxe

In arabo la parola “sirat” indica la strada, la via, e nella religione islamica identifica il cammino che porta alla salvezza, nonché quel ponte che separa il Paradiso dall’Inferno. E non è un caso che Olivier Laxe, regista gallego cresciuto in Francia, abbia scelto questo concetto per sviluppare e dare il titolo al suo ultimo film, in arrivo al cinema l’8 gennaio dopo essere stato presentato, e premiato con il Premio della Giuria, al Festival di Cannes 2025.

Sirat è la storia di un padre, Luis, che insieme al figlio Esteban si mette alla ricerca della figlia maggiore Mar, scomparsa qualche mese prima mentre si trovava ad un rave in Marocco. Luis si unisce ad un gruppo di raver che lo accompagna in un viaggio nel deserto tra il Marocco e la Mauritania verso un altro rave dove potrebbe trovarsi la ragazza, in un percorso accidentato, disperato e doloroso in un crescendo sempre più drammatico. Un viaggio che si fa simbolico in un contesto aspro e ostile mentre il mondo sembra essere sull’orlo di una Terza Guerra Mondiale che Laxe lascia in sottofondo come un tetro presagio sul quale il gruppo di raver sceglie di ballare, come atto di resistenza, umanità e speranza.

La musica, con la colonna sonora elettronica firmata da Kangding Ray, è un elemento dominante nel film di Olivier Laxe, più un’esperienza sensoriale tra suono e immagini che un racconto in senso classico. E se la musica è più di una colonna sonora, ma un’entità che si fa ritmo e respiro del film stesso, un ruolo altrettanto importante ha la fotografia curata da Mauro Herce, che carica il paesaggio e le figure di una qualità tattile, materica. Un’esperienza travolgente, carica di una tensione costante, specie dopo il primo drammatico colpo di scena che porta a un epilogo allegorico forse un po’ troppo insistito e tragicamente catartico.

Titolo originale: Sirat

Regia: Olivier Laxe

Sceneggiatura: Santiago Fillol, Olivier Laxe

Genere: Drammatico

Cast: Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid

Durata: 115 minuti

Paese: Spagna, Francia

Data di uscita: 8 gennaio 2026

Distribuzione: MUBI