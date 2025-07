La nuova serie crime targata Apple TV+ è un thriller psicologico che unisce il genio creativo di Dennis Lehane con il talento di Taron Egerton. Dopo il successo di Black Bird, il duo torna con Smoke – Tracce di fuoco, una miniserie in nove episodi che nasce dall’acclamato podcast Firebug del 2021.

Il talk racconta la vera storia di John Leonard Orr, un capitano dei vigili del fuoco e investigatore di incendi dolosi che si rivelò essere uno dei piromani seriali più prolifici della California. La serie si ispira liberamente spostando però la narrazione nel Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti, dove due piromani seriali terrorizzano la regione con modalità diverse ma ugualmente devastanti.

Il progetto rappresenta il naturale proseguimento della collaborazione tra Dennis Lehane – celebre autore di romanzi come Mystic River e showrunner di successo – e Taron Egerton, dopo il trionfo di Black Bird nel 2022.

Una trama che brucia lentamente

Il cuore narrativo di Smoke ruota attorno a Dave Gudsen (Taron Egerton), un enigmatico investigatore di incendi dolosi ed ex pompiere tormentato da traumi del passato. Quando due distinti piromani seriali iniziano a seminare terrore nella sua giurisdizione – uno soprannominato Milk Jug che utilizza contenitori del latte per trasportare acceleranti, l’altro chiamato D&C (Divide and Conquer) che appicca fuochi simultanei per confondere i soccorsi – Dave viene affiancato dalla detective Michelle Calderone (Jurnee Smollett).

Il rapporto tra i due protagonisti evolve da iniziale diffidenza a una collaborazione necessaria, mentre entrambi si confrontano con i propri demoni interiori e la pressione di fermare criminali che sembrano sempre un passo avanti.

Il cast include anche nomi di alto livello come Greg Kinnear nei panni di Harvey Englehart, capo dei vigili del fuoco e figura paterna per Dave, e John Leguizamo, ex collega alcolizzato che si muove sul confine tra amico e sospettato.

Taron Egerton e Jurnee Smollett in “Smoke – Tracce di fuoco”, ora disponibile su Apple TV+.

Temi profondi oltre il Crime tradizionale

Smoke va oltre il semplice thriller investigativo, diventando una riflessione profonda sui traumi invisibili che il fuoco, sia reale che metaforico, lascia sulle persone. La serie esplora il confine sottile tra chi spegne gli incendi e chi li appicca, tra il potere del controllo e il desiderio della distruzione fine a se stessa.

Il trauma che le vittime vivono nel post-incendio, quello dei veterani di guerra e quello esistenziale diventano elementi centrali della narrazione, mentre la serie affronta anche tematiche sociali come la marginalizzazione delle donne nei corpi di polizia, la tossicodipendenza come fuga dal dolore, e il degrado delle comunità rurali. Il fuoco stesso assume inoltre una valenza simbolica legata alla crisi climatica contemporanea.

Taron Egerton offre un’interpretazione eccellente; il suo personaggio, fortemente ambiguo e disfunzionale, lo rende criptico e difficilmente catalogabile.

Non di meno la co-protagonista della serie, interpretata da Jurnee Smollett. Più diretta e meno vittima di demoni interiori, ha però un vero e proprio fuoco interiore che la spinge a compiere spesso azioni fuori dall’ordinario per dimostrare le sue capacità.

Come molte produzioni Apple TV+, Smoke – Tracce di fuoco è una miniserie destinata ad un pubblico adulto e sofisticato, che è alla ricerca di uno show che offra più di una semplice trama coinvolgente e intrigante.