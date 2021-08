Sarà “Back to Life – Una Celebrazione del Cortometraggio e del Ritorno alla Vita”, una rassegna di corti organizzata dal festival internazionale Shorts On Tap (corti alla spina) che ha scelto Venezia per realizzare il primo evento in Italia, ad inaugurare venerdì 13 agosto alle 21,15 Cinemoving in Campo San Polo. “Shorts On Tap”, fondato a Londra nel 2013 dal veneziano Fabio Polesel, e’ diventato un punto di riferimento per filmmakers indipendenti e non, che attraverso il corto approfondiscono e sviscerano temi di natura sociale. La rassegna vuol anche portare una ventata di positività e leggerezza dopo quasi due anni di pandemia e lockdown, celebrando ‘joie de vivre’ e amore per il cinema.

Nel contesto del Cinema all’aperto in Campo San Polo a Venezia, verrà proposta una selezione di cortometraggi da tutto il mondo, il cui filo conduttore é il superamento delle avversità, la capacità di adattamento in un momento difficile, ed il ritorno al sorriso.

L’idea di “Back to Life” è scaturita proprio dal lento riaffacciarsi alla vita sociale, a cominciare dalla riapertura dei cinema alcuni mesi fa. . Le proiezioni dei corti saranno seguite da una sessione di domande e risposte fra i registi presenti ed il pubblico: il regista veneziano Mattia Berto, direttore artistico introdurrà la serata e, dopo la proiezione, intervisterà Emma Quartullo, protagonista del corto “Cose da uomini” di Silvia Cadoni.

Gli altri corti in programa sono: A Walk with Dad di Ryan O’Connor Gran Bretagna , 2020 ;In Her Boots di Kathrin Steinbacher Austria, 2020; Jericho di Matt Parsons Gran Bretagna , 2020; Luce di Ciro Apicella USA, 2020 ;Madonne di Maurizio Lombardi Italia, 2021; Mantis di Albert Grabuleda Spagna, 2021; The Fly by Olly Williams Gran Bretagna, 2015 ;Tune for Two di Gunnar Järvstad Svezia, 2011; Two Strangers Who Meet Five Times di Marcus Markou Gran Bretagna, 2018.

Il link per prenotare i biglietti è il seguente: https://www.comune.venezia.it/it/content/cinemoving-short-tap-back-life