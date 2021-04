‘Sogno e Viaggio. Giovani artisti in mostra’, scade il 10 maggio il termine per partecipare

Sono i giovani i protagonisti di ‘Sogno e Viaggio. Giovani artisti in mostra’, concorso a premi, un progetto di Isabella Albano, artista e scrittrice, e della D’E.M. Venice Art Gallery di via Cappuccina a Mestre.

Il concorso ha lo scopo di valorizzare e promuovere i giovani artisti di talento, le eccellenze, l’arte e la cultura tra le giovani generazioni. La partecipazione è aperta a tutti gli/le artisti/e dai 18 ai 35 anni, senza limiti di nazionalità. Le opere dovranno essere classificate come pittoriche realizzate con tecniche miste.

Ogni artista può partecipare con una sola opera, la cui misura non dovrà superare 1 metro per 1 metro. E’ prevista la segnalazione delle migliori dieci opere, nonché la realizzazione di più eventi espositivi delle opere finaliste per i vincitori.

Il primo premio consiste in una mostra personale del vincitore per dieci giorni lavorativi; il secondo in un’esposizione del secondo classificato di sei giorni lavorativi con dieci opere, e poi una del terzo classificato di sei giorni lavorativi con cinque opere; infine, un Premio della Giuria Popolare donato dalla D’E.M. Venice Art Gallery.

Il comitato tecnico e la giuria sono composti da: Isabella Albano, presidente onoraria; Franco Battanoli, Barbara Bortot, Giancarlo Da Lio, Massimo Daissè, Angelo Dolce, Marco Dolfin, Arianna Marigo, Daniele Minotto, Gabriella Niero, Siro Perin, Giorgia Pollastri, Lorenzo Renzulli, e la gallerista Elena Petras Duleba.

Gli artisti possono iscriversi entro il 10 maggio, utilizzando una delle seguenti modalità: on-line, compilando il form di iscrizione disponibile sul sito; direttamente in galleria nella sede di via Cappuccina 15, oppure inviando un’email a: dem.veniceartgallery@gmail.com

Il bando è disponibile all’indirizzo www.demveniceartgallery.co