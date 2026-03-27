Soleil pale di Adrian Moyse Dullin e Jawahine Zentar in Concorso Cortometraggi Africani al FESCAAAL 2026

Diretto da Adrian Moyse Dullin e Jawahine Zentar, Soleil pale è uno fra i dieci titoli selezionati per il Concorso Cortometraggi Africani, presentato in anteprima internazionale al FESCAAAL 2026.

Opera essenziale e poetica, con una fotografia e una regia che immergono alla perfezione in un racconto tanto breve quanto denso di significato e toccante, Soleil pale è la storia di un rapporto padre-figlio, nel contesto di un semplice pomeriggio estivo. Ed è proprio la semplicità la chiave utilizzata dai registi per raccontare questa storia che, nella sua brevità, racchiude una grande profondità.

Abel è un ragazzo di dodici anni e suo padre – appena dimesso dall’ospedale, il corpo segnato dalla malattia – ha voglia di trascorrere qualche ora con lui sulla spiaggia. Il ragazzo sembra distante, frenato nel rapporto con un genitore che stenta quasi a riconoscere e verso il quale sembra provare un imbarazzo che in realtà è espressione della paura di perderlo. Soleil pale va al cuore di questo rapporto, con una grande economia di parole e con immagini potenti, soprattutto nei primi piani su Abel, le cui emozioni traspaiono a ogni fotogramma. Il cortometraggio di Dullin e Zentar è un’opera preziosa nella sua semplicità, vera e commovente, malinconica e insieme piena di luce, che parla di dolore e di amore col linguaggio del grande cinema.

Soleil pale sarà presentato venerdì 27 marzo alla Cineteca Milano MIC ed è già disponibile su Mymovies nella selezione dedicata al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina.