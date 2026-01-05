“Song Sung Blue – Una Melodia d’amore” di Craig Brewer

Per coloro che storcono il naso all’ennesimo film “basato su una storia vera” Song Sung Blue è invece ispirato da un omonimo documentario del 2008. Il nuovo biopic musicale racconta i successi e le avversità di Mike Sardina e Claire Stengl Sardina, in arte Lightening & Thunder, tribute duo di Neil Diamond sul palcoscenico e marito e moglie nella vita. Una vita che li mise a dura prova, raccontata da Craig Brewer con la giusta dose di emozioni.

Occorre fare un passo indietro: nel 2008 Greg Kohs dirige un documentario, Song Sung Blue, presentato l’anno successivo al festival cinematografico di Memphis, dove vive il regista Craig Brewer. Brewer rimane folgorato, ma fino al 2024 non sembra mai arrivare il momento giusto per portare sul grande schermo la parabola della vita musicale e della contemporanea storia d’amore di Mike (Hugh Jackman) e Claire (Kate Hudson).

Credit: Courtesy of Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Dopo gli inizi come imitatori di artisti famosi (Neil Diamond lui, Patsy Cline lei) Mike e Claire si conoscono nel backstage della Fiera del Wisconsin. Li accomunano l’entusiasmo e l’amore per la musica, la voglia di esibirsi. Unendo le forze, si trasformano in pochi mesi in una tribute band di Neil Diamond, i Lightning & Thunder e, contro le loro stesse aspettative, saranno attivi dal 1990 al 2006 nell’area di Milwaukee, fino ad essere invitati personalmente da Eddie Vedder ad aprire il concerto dei Pearl Jam al Summerfest 1995. Eddie Vedder ammirava Mike Sardina e rimase amico di Claire anche dopo la morte di Mike (per la cronaca ciò che si vede nel film corrisponde, per quanto possa sembrare impossibile, a quanto effettivamente accadde).

Ma il percorso di Mike e Claire non fu sempre rose a fiori. Quando sono quasi pronti al grande salto Claire è vittima di un incidente molto grave e deve fermarsi: il duo non esiste più, Claire cade in una profonda depressione, Mike è costretto a riprendere il suo lavoro come meccanico e a improvvisarsi conduttore di karaoke nei ristoranti thailandesi della zona. Ma come in una storia che potrebbe essere scritta da un accorto sceneggiatore, l’amore reciproco e l’amore per la musica li terranno uniti, e li aiuteranno a ritrovarsi e ritrovare la strada per il palcoscenico.

Chi erano Mike e Claire Sardina, che si sposarono nel 1994 durante la Fiera di Milwaukee davanti a un migliaio di loro fan “perché i fan ci amavano e noi volevamo fossero parte della nostra celebrazione“?

Credit: Courtesy of Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

Mike-Lightning era un veterano del Vietnam, alcolista in via di recupero. Claire-Thunder era una parrucchiera e madre single di due figli. Entrambi musicisti imitatori in bar e fiere, iniziano a esibirsi insieme eseguendo i brani del leggendario Neil Diamond – Sweet Caroline, soprattutto, oltre alla Song Sung Blue che dà il titolo al film – , provando nel loro garage e partendo dal basso, dai piccoli locali di provincia, le fiere, le feste private e conquistando via via un pubblico sempre più affezionato e fedele. Due vulnerabili persone che si trasformano davanti ai nostri occhi di spettatori in due che “ce l’hanno fatta”. Per ben due volte. E Song Sung Blue sembra diviso in due capitoli: il primo con l’ascesa di Mike e Claire, pieno di energia, entusiasmo e passione, e il secondo dopo l’incidente, segnato dalla depressione e dallo sconforto, ma anche dalla determinazione di tornare alla musica.

Gran parte del successo del film – il cui unico difetto è una eccessiva lunghezza – si deve ai due interpreti e alla loro chimica sullo schermo. Hugh Jackman si esibisce spesso (in casa) in mutande e maglietta e le sue capacità canore sono qui sfruttate al meglio. La vera sorpresa è Kate Hudson nel ruolo di Claire: non solo è credibile come una working class women che passa dall’esuberanza di aspirante star piena di energia e lustrini alla depressione dopo l’incidente (guadagnandosi una nomination ai Golden Globe), ma è una convincente interprete canora nei duetti con Jackman, registrati live in studio a Memphis (Neil Diamond ha concesso i diritti per utilizzare i suoi brani).

Song Sung Blue è una storia universale di perseveranza e riscatto, di avversità superate, di cadute e risalite, che Craig Brewer dirige cercando di restare fedele al documentario di Greg Kohs e prendendosi qua e là qualche licenza, ma mantenendo un sguardo affettuoso sulla loro storia. Mike e Claire non si perdono mai d’animo, per quanto possano essere sfidati dalla vita, e nel film Brewer li fa accompagnare al successo – oltre che dai loro figli – da un gruppo di amici fedeli: Michael Imperioli come Mark Shurilla, imitatore di Buddy Holly , Jim Belushi e Fisher Stevens nei ruoli dei manager di Sardina Tom D’Amato e Dave Watson (che per inciso era anche il dentista di Mike Sardina), Mustafa Shakir nei panni di un imitatore di James Brown conosciuto come Sex Machine.

Nelle note di regia il regista Craig Brewer scrive che quando guardiamo Lightning & Thunder “facciamo il tifo per i perdenti” perché un po’ ci riconosciamo in loro, così veri, così vulnerabili, in lotta per risalire la china, sempre armati di ottimismo e fiducia. Epperò Lightning & Thunder un po’ eroi lo sono stati, nel mostrare al mondo che non è mai troppo tardi per trovare l’amore e inseguire i propri sogni.

Per chi fosse interessato il documentario del 2008 è stato reso disponibile dal regista Greg Kohs sul suo canale Youtube.

Meno patinato, più grezzo, mostra i veri Mike e Claire e i loro figli nella quotidianità della provincia americana, ma ci fa comprendere forse più del film perché questa coppia un po’ bislacca e così semplice fosse diventata così popolare.

Titolo originale: Song Sung Blue

Regia: Craig Brewer

Cast: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, Mustafa Shakir, Eva Kaminsky

Durata: 132 minuti

Sito Web: https://www.universalpictures.it/micro/song-sung-blue

Distribuzione: Universal Pictures International Italia

Uscita Italia (cinema): 8 gennaio 2026