SONIK PARK MATERA IL GRANDE BATTERISTA DEI PINK FLOYD NICK MASON PORTA IN CONCERTO ALLA CAVA DEL SOLE DI MATERA IL SUO PROGETTO NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS

Può un concerto trasformarsi in una macchina del tempo? Si, può.

È accaduto con Nick Mason’s saucerful of secrets, il supergruppo del leggendario batterista dei Pink Floyd, che ha suonato il 23 luglio scorso alla Cava del Sole di Matera, portandoci direttamente negli anni settanta con un flaschback allucinogeno.

Uno spettacolo eccezionale che porta in scena le prime canzoni dei Pink Floyd, i primi anni della band londinese suonando brani tratti dalla discografia pre-Dark Side Of The Moon. Un concerto che ripercorre la discografia dei Pink Floyd dal 1966 al 1972, un vero e proprio ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima creativa di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica.

Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma. La performance sarebbe potuta forse scadere nel malinconico, invece Mason riesce a farlo rivivere quello spirito, come un santone che ha tra le mani una pozione magica da maneggiare con cura.

E i seguaci dei Pink Floyd che accorrono numerosi a viverne l’essenza, restano estasiati. Nell’aria si respira grande trepidazione ancor prima che inizi il concerto.

Nick è un ottantenne in grande forma affiancato da magistrali musicisti quali Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), il chitarrista e cantante Gary Kemp (Spandau Ballet), il chitarrista Lee Harris (Blockheads) e il tastierista Dom Beken, brillanti ambasciatori del mattino che ci chiamano nel cielo.

Il giorno successivo Mason e i suoi hanno suonato a Pompei, nel Teatro Grande degli Scavi, dove nel 1971, i Pink Floyd si esibirono senza pubblico e registrarono quello che diventerà il leggendario rockumentary Live at Pompei, diretto da Adrian Maben, pura rivoluzione di rock psichedelico.

Lo spettacolo al Sonic Park di Matera si è consumato in un eccezionale scambio di vibrazioni tra un luogo ancestrale e sonorità psichedeliche che pungono corde inesplorate dell’anima. In labirinti di caverne coralline, un eco di un tempo lontano arriva tremante attraverso la sabbia e ogni cosa è verde e sommersa.

Il pubblico viene subito ipnotizzato da atmosfere estranianti come in un film di David Lynch e stupefacenti scenografie caleidoscopiche. Stiamo andando tutti nella stessa direzione, verso visionari viaggi interstellari dove il suono circonda le acque ghiacciate delle profondità.