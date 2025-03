Il danese Gustav Möller con la sua opera prima The Guilty era stato meritatamente premiato premiato al Sundance Film Festival, aveva ottenuto il Premio del pubblico al Rotterdam Film Festival, e nel 2018 al 36° Torino Film Festival si era portato a casa ben 3 Premi (Migliore Sceneggiatura, Film del pubblico, Miglior Attore (Jakob Cedergren), torna sul grande schermo con un film teso e nuovamente claustrofobico.



Scritto dal regista insieme a Emil Nygaard Albertsen, Sons racconta la storia di Eva (Sidse Babett Knudsen) una guardia carceraria di una prigione alla periferia di Copenaghen. Prende servizio in una sezione di bassa sicurezza. Ha modi gentili e conciliativi con i detenuti. Quando scopre che Mikkel (Sebastian Bull), un uomo con cui ha conti in sospeso, è stato trasferito lì, ma nel reparto di massima sicurezza, con una scusa chiede al suo superiore di essere trasferita.

Mikkel sta scontando 16 anni per un omicidio commesso in prigione. La vittima era il figlio di Eva.

Presentato in concorso al Festival di Berlino 2024, Sons sarà distribuito in Italia da Movies Inspired e uscirà al cinema da giovedì 27 marzo.

Insieme al suo co-sceneggiatore, Möller ha visitato diversi penitenziari, incontrato detenuti, guardie, cappellani, psichiatri, giuristi, vittime di crimini. Dato che la protagonista è una guardia penitenziaria, a loro interessava il punto di vista di questa professione.

Martin Sørensen è un ex-guardia e subito è diventato il loro consulente ritagliandosi anche un piccolo ruolo nel film.

Girato in 4:3 con una precisa consapevolezza degli angosciosi spazi carcerari, con la gelida fotografia di Jasper J. Spanning, che restituisce i brividi dell’atmosfera carceraria, Sons è una storia agghiacciante sul lato oscuro della giustizia (privata) e sulla moralità.

Potrebbe non sembrare plausibile che i superiori di Eva non conoscano i suoi precedenti famigliari. Ma non è questo su cui lo spettatore deve concentrarsi. Il regista è consapevole del rischio, ma chiede al pubblico lo sforzo di andare oltre, e di osservare le dinamiche delle azioni pericolose, della rabbia repressa di Eva e delle reazioni violente di un irredento Mikkel.

Perché in queste dinamiche si dissolvono i contorni della vittima e del carnefice.