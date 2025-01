“Sorry, boys”, inquietante spettacolo di e con Marta Cuscunà a Camponogara

Giovedì 16 gennaio alle 21:00, il Teatro Dario Fo di Camponogara accoglie Sorry, boys, l’acclamato spettacolo di Marta Cuscunà, scritto e interpretato dall’artista stessa. Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti a Gloucester, Massachusetts (USA), lo spettacolo rappresenta la terza tappa del progetto dell’autrice dedicato alle nuove forme di resistenza al patriarcato.

La vicenda risale al 2008, quando un pettegolezzo scuoteva i corridoi della scuola superiore di Gloucester: diciotto ragazze erano rimaste incinte, un numero eccezionalmente alto. Alcune di loro sembravano aver pianificato le gravidanze come parte di un patto segreto, con l’idea di crescere i figli insieme in una sorta di comunità femminile. Quando il preside rilasciò dichiarazioni alla stampa, esplose una tempesta mediatica: la cittadina divenne il centro di attenzione globale, ma la comunità scelse di chiudersi nel silenzio.

In scena, Marta Cuscunà racconta questa storia con il suo inconfondibile stile, usando macchine sceniche ispirate alla serie fotografica We Are Beautiful di Antoine Barbot, realizzate da Paola Villani. Come spiega l’autrice: «Nel nero della scena, due schiere di teste mozze. Da una parte gli adulti, dall’altra i giovani maschi. Tutti appesi come trofei di caccia, inchiodati da una vicenda che non sanno come affrontare.»

La stagione teatrale è organizzata in collaborazione con il circuito Arteven.

Biglietti:

• Intero: €20

• Ridotto: €18

Prevendite presso l’Ufficio Cultura (tutte le mattine) e in teatro la sera dello spettacolo.

Info Tel: 041 5139923