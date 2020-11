Sospesi i concerti di Valčuha e Muti al Teatro La Fenice

In seguito alla pubblicazione del DPCM dello scorso 25 ottobre che ha sancito la temporanea chiusura dei teatri, la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia è stata costretta a rimandare l’apertura della Stagione 2020-2021. Si è vista quindi costretta a riprogrammare i concerti dell’Orchestra del Teatro La Fenice diretti da Juraj Valčuha e dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti.

L’appuntamento sinfonico diretto da Juraj Valčuha che venerdì 30 ottobre inaugurava la Stagione Sinfonica 2020-2021, così come la replica di sabato 31 ottobre, è sospeso e rinviato a data da destinarsi. Il programma musicale rimane invariato.

Il concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti programmato lunedì 23 novembre 2020 è invece ricalendarizzato e si svolgerà lunedì 8 marzo 2021. Il programma musicale annunciato è confermato. Il maestro dirigerà la Sinfonia n. 3 in re maggiore di Franz Schubert e la Sinfonia n. 9 in mi minore Dal nuovo mondo di Antonín Dvořák.

Gli spettatori in possesso di biglietti per i concerti in questione riceveranno via e-mail una specifica comunicazione. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito del teatro.

Luca Benvenuti