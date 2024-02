Sound of Freedom – il Canto della Libertà, basato in modo un po’ vago su una storia vera e su personaggi reali, racconta con i toni del thriller la caccia a pedofili.

L’agente dell’FBI Tim Ballard (Jim Caviezel) ha appena arrestato un pedofilo in California; con un trucco è riuscito a farsi dare informazioni su un giro criminale più grande ed è riuscito a “salvare” un bambino, Miguel. Scopre che anche la sorellina più grande di Miguel è stata presa dalla stessa banda di aguzzini, così prepara le valigie per il Sud America, la giungla colombiana, tana del crimine più ineffabile. Ballard ha portato avanti la sua crociata privata fondando l’Operazione Underground Railroad, con il sostegno di Glenn Beck (politico e imprenditore).

Il tema è devastante e ripugnante, il ritmo del film e i toni usati non sono sempre solidi, ma l’importanza di questo film è fare luce sulla pedofilia un incubo reale e indicibile.

Uscito nelle sale americane lo scorso 4 luglio, sarebbe diventato un caso grazie al passaparola, distribuito da Angel Studios avrebbe incassato quasi 250 milioni di dollari in tutto il mondo ad oggi, anche grazie a una serie di teorie che hanno messo in campo QAnon e Donald Trump (secondo cui il traffico sessuale minorile è gestito da élite che vogliono raccogliere l’ormone adrenocromo dai bambini, come ha affermato lo stesso Caviezel in una recente conferenza) anche se il film non parla mai esplicitamente di esse.