Spazio Vuoto II Edizione – Bando per artisti

Visto l’ottimo risultato ottenuto con la prima edizione di Spazio Vuoto siamo lieti di invitarvi a partecipare alla seconda edizione.

Spazio Vuoto è un progetto nato dall’idea di valorizzare l’atelier degli artisti come spazio di dialogo e incontro, facendo diventare il luogo dove l’artista progetta e crea la propria opera uno spazio per mostrare il proprio lavoro.

In questo progetto, lo spazio espositivo dell’Associazione Culturale Internazionale Atelier 3+10 si trasformerà in un atelier di pittura e di scultura per un periodo di tempo di tre settimane, al termine del quale verrà organizzata un’esposizione dei lavori realizzati.

Gli artisti che intendono partecipare devono mandare il loro curriculum vitae, corredato di una documentazione fotografica dei loro ultimi 5 lavori, entro il 5 settembre 2019. Gli artisti selezionati saranno contattati l’8 settembre 2019.

Dopo il processo di selezione da parte dell’Atelier 3+10 verranno comunicati i nomi degli artisti selezionati.

A partire dal 16 settembre 2019, gli artisti selezionati potranno utilizzare lo spazio da

lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle 17.00.

La mostra avrà luogo il 5 ottobre 2019.

L’iscrizione al bando è a titolo gratuito, tuttavia gli artisti selezionati dovranno

corrispondere una quota di 30 euro per le spese di segreteria e di 10 euro per la tessera associativa.

Alcuni dei materiali a disposizione degli artisti selezionati saranno forniti grazie al

supporto tecnico di Angolo d’Arte.

Contatti

L’Organizzazione dell’Atelier 3+10 Associazione Culturale Internazionale

Via Cappelletto 20, 30172 Mestre – Venezia

www.atelier3piu10.com

atelier3piu10@hotmail.com