Spello torna ad essere Capitale del Cinema

Spello si prepara a indossare ancora una volta i panni di capitale del cinema. Dal 6 al 15 marzo 2026 torna il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”, alla sua la XV edizione, rassegna che accende i riflettori non solo sui film, ma su chi li rende possibili: montatori, costumisti, truccatori, scenografi, compositori e professionisti del dietro le quinte. Il taglio del nastro è in programma per venerdì 6 marzo, alle 17, nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale, che per dieci giorni si trasformerà simbolicamente nel “Palazzo del Cinema”. All’inaugurazione interverranno il sindaco di Spello, Moreno Landrini, e Donatella Cocchini, presidente dell’Associazione culturale di promozione sociale “Aurora” Aps. Ideatrice della kermesse insieme al regista Fabrizio Cattani, la presidente Cocchini guida la direzione organizzativa con Francesca Romana Lovelock, mentre la direzione artistica è affidata al montatore Gianluca Scarpa. La cerimonia di apertura sarà seguita dall’inaugurazione di due mostre allestite nella Sala Crispoldi, in piazza della Repubblica. Sempre a partire dalle 17 di venerdì 6 marzo, inoltre, prenderanno il via le proiezioni gratuite al Teatro “Subasio” di Spello, che proseguiranno fino a domenica 15 marzo.

LE MOSTRE

Due, come detto, le mostre che accompagneranno la XV edizione della kermesse cinematografica. La prima è “Arte nel cinema”, a cura di Mara Roscini, che rende omaggio agli artisti che nel tempo hanno raccontato il cinema. In esposizione lastre di terracotta che reinterpretano storie e suggestioni filmiche con un linguaggio visivo originale, dove la materia diventa parte integrante della narrazione.

Di taglio diverso ma altrettanto evocativa è, invece, la mostra “Attraverso il nero”, curata dallo storico del costume Luciano Lapadula e dal fashion designer Vito Antonio Lerario. In esposizione un percorso che attraversa due secoli di moda seguendo il filo conduttore del colore nero. Dai capi di alta moda degli anni Venti firmati da Jenny Sacerdote e Jean Patou, fino alle creazioni iconiche di Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier e Giorgio Armani, in un viaggio che intreccia eleganza, identità e immaginario cinematografico.

I PRIMI EVENTI

Con il taglio del nastro si entrerà subito nel vivo del Festival. Venerdì 6 marzo torna l’appuntamento “Cioccolato e cinema” alla Casa del Cioccolato Perugina di Perugia, con l’apertura straordinaria, a partire dalle 20, dello stabilimento di San Sisto, con visita guidata e proiezione del film “Il professore e il pinguino” (per info e prenotazioni è possibile contattare il numero verde 800 800 907).

Sabato 7 marzo, alle 17, all’Oratorio del Crocifisso di Foligno, spazio invece all’attualità con il talk “AI e doppiaggio”, dedicato alle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nel mondo della voce e dell’interpretazione. Presente l’associazione Anad con Laura Romano, Alessio Cigliano, Davide Lepore e la giovane Giada Fortini,moderati da Marco Garavaglia di Inlusion Creative Hub. Alle 21, il Teatro Subasio di Spello accoglierà l’attrice Veronica Pivetti, protagonista anche della serie Rai 1 “Balene – Amiche per sempre”, per un incontro con il pubblico moderato dal giornalista Simone Pinchiorri. In contemporanea, proiezioni anche a Bevagna con “Come fratelli” e a Costacciaro con “Formula 1”, a conferma della vocazione diffusa del Festival nei borghi umbri.

La giornata di domenica 8 marzo si aprirà, alle 10.30 nella Sala dell’Editto di Palazzo Comunale, con la conferenza “Il nero nel cinema”, dedicata a costumi, trucco, acconciature e musica nel cinema noir. Interverranno la make-up artist Chiara Scardaoni, la docente dell’I.S.S. “Cavour-Marconi-Pascal”, Paola Viscuso, e il compositore Fabio Frizzi, moderati dalla storica del costume Arianna Duranti. Nel pomeriggio spazio a dimostrazioni di trucco a cura sempre di Chiara Scardaoni (ore 15.30 nella Sala Crispoldi di piazza della Repubblica) e alla presentazione del libro “L’esistenza del vedere. Il cinema di Béla Tarr” di Amedeo Giulio Proietti Bocchini, dedicato al grande autore ungherese (ore 17 nella Sala dell’Editto di Palazzo Comunale). Sempre domenica, in occasione della proiezione del film “La vita da grandi”, in programma alle 18 al Teatro “Subasio”, sarà presente l’associazione ANFFAS – Per Loro, partner delFestival. Sarà un’occasione per il pubblico di sostenere concretamente l’associazione contribuendo alla raccolta fondi attraverso l’acquisto delle loro tradizionali colombe pasquali artigianali.

Tra gli appuntamenti più attesi, martedì 10 marzo, alle 21.30, al Teatro “Subasio”, poi, l’anteprima nazionale del primo episodio della serie “Pompei”, alla presenza del regista Vincenzo Coccoli e degli attori Federica Santuccio, Ethan Riot, Rosario Terranova, Martina Delle Chiaie e Massimiliano Massa.

Mercoledì 11 marzo sarà, invece, la volta del cantautore Daniele Silvestri, che presenterà il documentario “Fabi Silvestri Gazzè. Un passo alla volta”, insieme al regista Francesco Cordio, in un talk che promette di intrecciare musica, amicizia e racconto per immagini. In programma alle 21.30 al Teatro “Subasio” l’evento sarà moderato da Francesca Romana Lovelock.

Per dieci giorni, dunque, Spello e i borghi umbri torneranno così a essere crocevia di arti e mestieri del cinema, in un’edizione che punta a valorizzare non solo il grande schermo, ma soprattutto le professionalità che ne costruiscono la magia.

