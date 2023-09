Undici anni dopo il debutto alla Berlinale 2012 con Atomic Age (ambientato sullo sfondo di una malinconica Parigi), la regista Héléna Klotz presenta al TIFF 2023 una storia singolare e molto sicura di sé, interpretata da una straordinaria Claire Pommet, 27enne cantante francese fa il suo gran debutto nel ruolo di Jeanne Francoeur.

Jeanne, dal fisico androgino e dallo sguardo affilato, sogna di entrare nel mondo della finanza, sua grande passione, soprattutto per lasciare la caserma della gendarmeria nella periferia di Parigi dove è cresciuta con il padre ufficiale di polizia (Grégoire Colin), e due fratelli.

Un giorno sembra presentarsi l’occasione della vita. Un uomo d’affari, Farès (Sofiane Zermani), la prende sotto la sua protezione e le offre un lavoro in cambio dell’acquisizione di un cliente importante. Nel frattempo un ex fidanzato Augustin (Niels Schneider) ritorna e risveglia in lei sentimenti contrastanti.

La sceneggiatura scritta dalla regista ha un ritmo teso, efficace e costante con i suoi dialoghi bilanciati e accattivanti (anche quando la materia economica si fa più complessa).

Convince fin da subito e appassiona anche perché costruisce situazioni reali ed emotive con dettagli approfonditi.