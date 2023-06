Spoiler Alert di Michael Showalter

Spoiler Alert: The Hero Dies. Questo è il titolo del romanzo di Michael Ausiello da cui è tratto Spoiler Alert, film diretto da Michael Showalter al cinema dal 1° giugno. Il giornalista statunitense, appassionatissimo di serie tv, mutua il titolo del memoir in cui racconta la sua storia d’amore col marito Kit dalla violazione di una regola sacra nel mondo della narrazione seriale, quella del non fare spoiler. Attenzione spoiler: il protagonista muore ci dice Ausiello nel suo romanzo e così fa il film di Showalter, preavvisandoci che quella che andremo a vedere è una storia con un epilogo tragico già segnato sin dall’inizio. Un avvertimento che non solo non pregiudica l’impatto della storia sullo spettatore, ma che anzi ne esalta la portata, caricandola di ulteriore significato e spingendo chi guarda a una partecipazione attiva.

La storia è quella di Michael (Jim Parsons, il celebre Sheldon Cooper di The Big Bang Theory), un giornalista televisivo con la passione per le serie tv e una vita piuttosto solitaria. Quando incontra in un locale il fotografo Kit (Ben Aldridge di Bussano alla porta), affascinante e spigliato, tra i due si sviluppa un’intesa istantanea che si trasforma presto in amore. Grazie a Kit Michael esce dalla sua zona di comfort e, come in tutte le grandi storie d’amore, i due si compensano e completano, tra gli alti e bassi della vita. Fin quando a Kit viene diagnosticata una rara forma di cancro che lo porterà ad una morte prematura.

Michael Showalter ci accompagna nel racconto di questo amore con una regia tanto discreta quanto accorata, mentre la narrazione si muove tra momenti estremamente divertenti ed altri toccanti, scioccanti e commoventi. Va in scena un amore vero, una relazione autentica, che entra nel territorio della fantasia solo quando il Michael di Jim Parsons immagina la sua vita come se fosse un set televisivo o come una di quelle serie tv che guardava da bambino. Parsons e Aldridge sono due personaggi intensi, fra cui scorre una grande alchimia che rende impossibile non partecipare con empatia alle loro vicende. Si ride e ci si commuove in Spoiler Alert e si arriva a fare il tifo per un lieto fine che non ci sarà ma che speriamo fino all’ultimo si compia per quell’eroe (che è Ben e non Michael) che sentiamo così vicino. Un film che non scade mai nel patetismo e che conquista dall’inizio alla fine.

Titolo originale: Spoiler Alert

Regia: Michael Showalter

Sceneggiatura: David Marshall Grant, Dan Savage

Genere: Drammatico, Sentimentale, Biografico

Cast: Jim Parsons, Ben Aldridge, Sally Field, Bill Irwin

Durata: 112 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 1° giugno 2023

Distribuzione: Lucky Red