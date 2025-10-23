Basato sul libro Liberami dal Nulla: Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes (edito in Italia da Jimenez, 2024), diretto da Scott Cooper (Crazy Heart, Il fuoco della vendetta), che sceneggia anche, Springsteen: Liberami dal Nulla è un film dall’ammirevole e sapiente intensità emotiva, che dà vita al tormento e al talento, interpretato con una bravura di mestiere e con un’efficacia spontanea quasi da spezzare il cuore sciogliendolo in lacrime.

Autunno 1981. Il trentunenne Bruce Springsteen (tutti in piedi per Jeremy Allen White, cui auguriamo tutti i premi possibili; è lui a dare voce alle canzoni del Boss) aveva appena concluso un tour di grande successo per il suo primo album, “The River”, e, naturalmente, i dirigenti della Columbia Records erano ansiosi che tornasse in studio per sfornare altri successi.

Ma è un momento difficile per il cantante. Alcune ombre della sua infanzia stanno tornando con colori sempre più cupi. Ansioso, esausto e desideroso di ritrovare l’affetto dei suoi vecchi amici e la familiarità del Jersey Shore, Sprengsteen decide di affittare una tranquilla casa a Colts Neck, un piccolo paesino vicino alla sua città natale di Freehold, nel New Jersey, per riposarsi e riprendersi e comporre.

È proprio tra fine del 1981 e il 1982 che Bruce Springsteen si trovò faccia a faccia con i suoi demoni, con situazioni irrisolte del suo passato (rappresentati in un bianco e nero con flashback).

In lotta con il suo passato e alle prese con gli effetti di una depressione che non sapeva come affrontare o parlarne.

Springsteen inizia a comporre, suo strumento di comunicazione.

Con l’appoggio incondizionato e memorabile di un’ancora di salvezza, il suo manager Jon Landau (anche qui tutti in piedi per la finezza di interpretazione di Jeremy Strong), traendo ispirazione da una varietà di fonti differenti, dai racconti di Flannery O’Connor e dal film di Terrence Malick del 1973 La rabbia giovane, fino all’album di debutto dei Suicide del 1977 e alla raccapricciante storia vera dei killer in cerca del brivido Charles Starkweather e Caril Fugate, Springsteen registrò autonomamente 10 canzoni che avrebbero fatto parte dell’album “Nebraska”, uno dei suoi migliori lavori fino a quel momento.

Scott Cooper ha trovato il giusto equilibro tra la rock star, simbolo, icona acclamata da generazioni, e la fragilità emotiva, tra l’irrequietezza delle vertigini, energia da sprigionare e la tenerezza mista al dolore del voler provare ad andare avanti e lasciarsi tutto alle spalle. Dirige con intelligenza e acuta sensibilità, senza paura di mostrare il lato oscuro del mito, ma senza nemmeno indugiare nel pietismo.

Cooper e Allen White non hanno messo in scena un’imitazione del Boss, questa non è una biografia sulla carriera dell’artista.

Nella costruzione narrativa della storia, Cooper con la sua abile regia lascia tutto lo spazio necessario a Jeremy Allen White perché tiri fuori e incarni i tumulti di Springsteen. In molte scene è inquadrato da solo, con la chitarra, con un quaderno per prendere appunti. Con uno sguardo trafigge lo schermo riuscendo a tirare fuori, mostrare e trasmettere l’interiorizzazione, incarna con autenticità la vulnerabilità di un periodo profondamente personale di Springsteen.