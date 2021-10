Si avvia a conclusione la 18a edizione del Sedicicorto Forlì International Film Festival, in pieno svolgimento in modalità ibrida.

In streaming, su piattaforma dedicata MYmovies.it – partner tecnico del Festival per il secondo anno consecutivo. La manifestazione programma le proiezioni e gli eventi in presenza a Forlì nell’ex Chiesa S. Giacomo inPiazza Guido da Montefeltro , dove sabato 9 ottobre alle 18 sarò proposto nel centenario della nascita di Giulietta Masini e Alida Valli un singolare omaggio a queste due grandi attrici , protagoniste , grazie a un carattere ed una sensibilità da eccezionali interpreti, sul grande schermo per buona parte del 20° secolo.

Saranno presentati, in anteprima nazionale, due documentari brevi realizzati dal regista genovese Giorgio Sabbatini, che ripercorrono non solo le loro fcarriere, ma che aprono anche una finestra sul loro sentire e vivere più intimo. Le due opere sara pproposte nei prossimi mesi, anche in collaborazone con i cineforum del Cinit Cineforum Italiano, nell’ambito di manifesazioni promosse per tener vivo nella memoria collettiva il ricordo delle due attrici.

Nella serata di sabato 9 ottobre, poi, a partire dalle 21 la consegna dei premi Luminor ai vincitori delle sezioni in concorso- La serata sarà arricchita da alcuni eventi speciali. Si esibiranno la Compagnia Komoko, formazione di danza contemporanea guidata da Sofia Nappi, ballerina diplomata alla prestigiosa Alvin Aliley American Dance Theatre di New York, Samuele Barbetta, estroso ballerino della recente edizione di Amici e di “Tu si que vales”, con le sue coreografie dedicate al mondo del Cinema, e , infine, Djomi conosciuto nel panorama Rap, grazie al suo fortunato album di esordio “Il difetto dei pregi”.