A partire dal mese di novembre ritorna StArt_Padova Studi per l’Arte, un progetto che, giunto alla sua seconda edizione, coinvolge dieci studi professionali della città patavina.

StArt è nato nel 2018 dalla collaborazione di un gruppo di professionisti uniti dalla passione per l’arte contemporanea. Gli studi, che comprendono commercialisti, notai, avvocati, architetti, psicologi e altre professioni, si trasformano in questi cinque mesi in innovativi spazi di coesistenza con l’arte.

Le opere si inseriscono negli ambienti di lavoro favorendo un positivo dialogo tra

arti e mestieri.

Alcuni dei più importanti studi professionali di Padova hanno deciso di rinnovare la loro adesione o partecipare per la prima volta all’edizione 2019 di StArt, aprendo così le porte dei loro uffici ad artisti under 30, attivando efficaci momenti di confronto e promuovendo il lavoro di questi giovani artisti.

Le opere selezionate dalla commissione rimarranno esposte presso le diverse sedi dal 4 novembre fino al 31 marzo 2020 e saranno raccolte nel catalogo StArt_2020 a cura di Padova Ospitale Onlus, Studio Alcor Commercialisti S.p.A. – Stp, Studio Legale Eulex, Cescot Veneto, Frase Contemporary Art e M.A.rte.

La Commissione Tecnica composta da Giovanni Bianchi, Sileno Salvagnini, Patrizia Lovato, Daniele Capra, Federica Bianconi, Marco Serraglio, Dario Lenarduzzi, Davide Milan e Stefania Schiavon ha selezionato dodici artisti meritevoli per capacità, qualità tecnica, ricerca e contemporaneità della proposta artistica.

I vincitori del bando sono: Beatrice Alici, Luisa Badino, Giulia Coda, Annagreta

Filippi, Maddalena Granziera, Giulio Malinverni, Ylenia Modolo, Marta Naturale,

Giulio Polloniato, Elena Shaposhnikova, Eva Chiara Trevisan e Giordano Tricarico.

Il progetto StArt prevede inoltre l’assegnazione di tre premi, i cui vincitori sono stati annunciati nell’ambito della Fiera ArtePadova.

Il Premio Critica è assegnato a Giulio Polloniato mentre il Premio Padova Ospitale (riservato ad uno studente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia o dell’Università di Padova) va a Giordano Tricarico.

Ylenia Modolo è la vincitrice del Premio Copertina, grazie al quale l’artista vedrà una delle sue opere riprodotta come immagine di copertina del catalogo StArt_2020. Infine menzione speciale per Marta Naturale ed Eva Chiara Trevisan.

StArt, in questa seconda edizione, è promosso dall’Associazione Padova Ospitale

Onlus che dal 1996 realizza progetti socio-sanitari di accoglienza, assistenza e

cura rivolti alla fascia povera della popolazione, sia nel territorio cittadino sia nei

Paesi in Via di Sviluppo. In particolare il programma “Angeli della Solidarietà” ha

lo scopo di dare assistenza e sostegno alle persone colpite dalla recente e grave

crisi economica, con l’obiettivo di rispondere a questa situazione di emergenza

sociale.

Gli Studi Professionali coinvolti in questa II Edizione sono: Studio Alcor

Commercialisti S.p.A. – S.t.P.; Studio del Notaio Marianna Russo; Atelier di

Architettura Officina Fortuna; Studio Legale Eulex; Giotto SIM S.p.A.; Avv. Carlo

Cappellaro; ComLegis Commercialisti & Avvocati; Blonde&Brains agenzia

pubblicitaria e creativa; Studio dello Psicoterapeuta dr. Saul Piffer – Palazzo

Corte Vigodarzere; Cescot Veneto.

Il progetto StArt ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Padova, Dipartimento

dei Beni Culturali dell’Università di Padova, Accademia di Belle Arti di Venezia e

GAI – Giovani Artisti Italiani.

Per ulteriori informazioni: www.startpadova.it

E-mail info@startpadova.it