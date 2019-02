Stefano Pagin porta in scena i caduti di Ca’ Foscari nella Grande guerra

Stefano Pagin è uno dei registi più talentuosi delle scene nazionali contemporanee. Lo ha dimostrato in passato affrontando con occhi attenti e innovativi il teatro goldoniano e la drammaturgia ottocentesca del veneziano Giacinto Gallina, così come nella sua personale interpretazione di un libro ostico e fascinoso come l’Orlando di Virginia Woolf oppure cimentandosi in quella ‘conversazione fra morti’ che sono i leopardiani Dialoghi di Federico Ruysch e delle sue mummie.

Ma altrettanto congeniale è per lui montare uno spettacolo a partire da un collage di materiali eterogenei, che, posti sulla scena, assumono una dimensione coesa e unitaria. Ne è esempio «E serbi un sasso il nome»: memorie dei cafoscarini caduti, presentato sul finire dell’anno scorso al Teatro Ca’ Foscari di Santa Marta. La drammaturgia su cui poggiava la messinscena – inserita nel progetto di Ateneo «Tutto il tempo in un cortile’: il Sacrario dei caduti cafoscarini» – è stata costruita con la solita perizia da Paola Bigatto mescolando le molte testimonianze (lettere, diari, atti notarili e molto altro) raccolte da docenti e borsisti dell’Ateneo veneziano: il filo del racconto raccoglie le storie individuali e collettive degli studenti universitari coinvolti nel primo, drammatico conflitto mondiale: posizioni e temperamenti opposti si susseguono in un serrato confronto intellettuale, cui la guerra darà poi ‘carnalità’ nella violenza e nella desolazione che sempre porta con sé. La narrazione si propone come flusso continuo, costellato di momenti collettivi di grande impatto teatrale, tra cui spicca quello dedicato alle madri dolenti, una folla di Niobi cui le attrici del III anno dell’Accademia Teatrale Veneta danno una verità scenica di grande intensità e freschezza, miscelando sapientemente elegia e menadismo. Altrettanto fanno i loro colleghi maschi nel descrivere il fronte, il dolore, l’assurdità di una guerra da alcuni di loro fortemente e idealmente voluta.

Epicentro di tutto è il cortile-sacrario di Ca’ Foscari, una sorta di altare della memoria in cui sono collocate le veloci e indovinate scene d’insieme. Ma il tema non deve indurre a pensare a un lavoro dai toni cupi e malinconici: in realtà, come dice lo stesso Pagin nelle sue note di regia, lo spettacolo non vuole «parlare di morte, ma di vita e giovinezza», e la vitalità, anche nel dolore, ne rappresenta davvero la cifra complessiva.

In una stagione dedicata principalmente (ma non esclusivamente) a celebrare la ricorrenza dei 150 anni dalla fondazione dell’Università veneziana, queste Memorie assumono un valore emblematico, e ricoprono anche un importante ruolo educativo, rivolte come sono alle generazioni attuali. Una perla di teatro che sarebbe auspicabile vedere riproposta anche al di fuori del Teatro di Santa Marta.