Steven Isserlis debutta al Teatro di Pordenone

Stella del Gramophone Hall of Fame, Steven Isserlis riscoprirà la potenza strumentale del repertorio russo con la Janáček Philharmonic Ostrava al Teatro Verdi di Pordenone

Martedì 4 febbraio alle ore 20.30, il palco del Teatro Verdi di Pordenone accoglierà il grande violoncellista Steven Isserlis, uno dei due soli violoncellisti viventi a essere presente nella Gramophone Hall of Fame, al centro della Janáček Philharmonic Ostrava diretta da Dmitry Jurowsky. Nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico dalla famiglia reale, per il concerto sinfonico di Pordenone Isserlis ha scelto di esibirsi con il suo Montagnana del 1740, la cui voce penetrante diviene indispensabile a riscoprire il repertorio russo.

Capolavoro di Kabalevsky, il Secondo Concerto per violoncello del compositore russo si consuma nell’arco di un unico respiro, scandito dalla presenza di due cadenze virtuosistiche all’interno delle quali Steven Isserlis avrà la possibilità di dare libero sfogo alle sue doti interpretative. Un repertorio elettivo, considerate le origini russe della famiglia Isserlis e quella di Dmitry Jurowsky, fratello di Vladimir e figlio di Michail Jurowsky, entrambi celebri direttori d’orchestra, nonché esponenti di punta di generazioni di musicisti.

Oltre al concerto di Kabalevsky, la Janáček Philharmonic Ostrava eseguirà la Quinta Sinfonia di Prokofiev, il cui incedere travolgente rivelerà alcuni dei temi musicali più affascinanti mai scritti, e il Preludio strumentale da Una casa di morti, testamento musicale del compositore ceco Leoš Janáček, la cui sensazionale abilità a mescolare i colori orchestrali al servizio di motivi popolari, raggiunge il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Grazie al suo infaticabile impegno artistico, Steven Isserlis ha collezionato alcuni tra i più importanti riconoscimenti internazionali, dal prestigioso Premio Schumann della Città di Zwickau al Piatigorsky Prize. La sua sterminata discografia, che spazia da Bach agli autori di oggi, ne attesta la duttilità interpretativa accanto a bacchette del calibro di Sir Simon Rattle e Paavo Järvi. In qualità di violoncello solista, Isserlis collabora abitualmente con le principali orchestre al mondo, dai Berliner Philharmoniker alla Cleveland Orchestra. Molto attivo anche come camerista, al fianco di musicisti quali András Schiff, Mikhail Pletnev, Joshua Bell, Isabelle Faust e Tabea Zimmermann solo per citarne alcuni, ha l’hobby della scrittura declinata alla divulgazione musicale dedicata soprattutto ai piccoli ascoltatori, che ha prodotto diversi libri sulla vita dei grandi compositori (ed. Curci per l’Italia).