Stop e-motion days: giornate del cinema stop-motion di Venezia

Dal 15 al 19 aprile si terrà presso il M-9 Museo del ‘900 a Mestre il primo festival a livello internazionale, interamente dedicato alla stop-motion. La scelta di M9 – Museo del ‘900 come sede non è casuale: uno spazio culturale d’eccellenza che rappresenta il luogo ideale per ospitare un festival innovativo e creativo.

L’evento è organizzato dal collettivo cinematografico Quarta Parete, ovvero il collettivo cinematografico di UDU Venezia, fondato nel 2018 a Venezia, il quale si è sempre distinto per il suo impegno nel riportare il cinema al centro del dibattito culturale. Il collettivo celebra con questo festival il coronamento di un sogno, quello di offrire un’esperienza cinematografica unica e immersiva.

L’edizione 2026 si rinnova profondamente, introducendo un inedito programma Industry che riunisce i principali protagonisti dell’animazione nazionale e internazionale per esplorare le sfide cruciali della stop-motion, come l’impatto dell’intelligenza artificiale e la sinergia tra formazione.

Varie saranno le attività previste durante le giornate del festival:

Si comincia il 15 aprile con il panel dedicato al rapporto tra artigianato e stop-motion, che inaugurerà la seconda edizione degli Stop e-Motion Days. Il 16 aprile sarà il turno del panel ”La programmazione stop-motion per adulti e bambini’’. Si prosegue il 17 aprile, in programma un un talk di particolare interesse per gli studenti e i partecipanti al Collegium che indagheranno l’offerta formativa proposta da alcune delle più importanti Scuole di Cinema Italiane. Ancora il 17 l’oggetto di discussione sarà il rapporto fra la stop- motion e il complesso mondo dell’intelligenza artificiale. Si continua il 18 aprile con due panel legati al mondo della produzione stop-motion, al fine di comprenderne possibilità e difficoltà su tutta la pipeline. Si conclude domenica 19 con l’ultimo incontro dedicato al lungo e complesso percorso produttivo di Memory Hotel (2024), progetto sviluppato nell’arco di oltre due decenni.

Tra gli eventi più attesi c’è sicuramente la partecipazione del Premio Oscar Peter Lord, Creative Director e Co-Founder di Aardman Animations, che ricoprirà il ruolo di Master of eMotion, guidando una masterclass e presiedendo la giuria del concorso lungometraggi.

Durante le giornate del festival verranno inoltre proiettati sei lungometraggi, selezionati da diversi paesi del mondo. Ogni film, sottotitolato in italiano e in inglese, offre un peculiare sguardo su culture e storie differenti.

Questi sono solo alcuni degli eventi organizzati in occasione degli Stop e-Motion Days (SeM), il quale non è solo un festival, ma un’occasione per immergersi nella magia della stop-motion, esplorandone le potenzialità artistiche e tecniche.

Programma completo al link Festival Program | Stop e-Motion Days