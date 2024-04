1 di 6

Decorata da un collettivo di artisti collettivo indo-brasiliano del Movimento dos Artistas Huni Kuin (Mahku), la facciata del Padiglione Centrale dei Giardini è un’opera con colori brillanti, intensi e di forte contrasto che accoglie il visitatore all’interno della mostra del Direttore della Biennale Arte Adriano Pedrosa.

Foreigners Everywhere una mostra con tanta pittura, anch’essa molto colorata che travolge lo spettatore con temi che raccontano la storia delle popolazioni del sud America. Popoli migratori, popoli indigeni sterminati e la difficoltà di integrazione, colonizzazione e decolonizzazione.

Partecipano 331 artisti, molti dei quali al di fuori dal “mercato dell’arte” contemporanea.

“Straniero ovunque” si articola in due Nuclei tematici uno storico e uno contemporaneo.

Il visitatore vivrà dalla parte dell’artista “dello straniero” le problematiche sociali, politiche, raziali, xenofobe è le difficoltà di integrazione. L’empatia per l’artista, per il suo messaggio sono gli elementi fondamentali per dialogare con la mostra.