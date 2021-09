Su Audible arriva “Tracce. 100 anni di terroristi”

L’11 settembre 2021 cade il ventesimo anniversario del più importante attentato terroristico della storia contemporanea, un evento che ha segnato un prima e un dopo nella vita di tutti: l’attacco alle Torri Gemelle.

In occasione di questo anniversario, e alla luce dei recenti avvenimenti di politica internazionale che stanno sconvolgendo gli equilibri mondiali proprio in questi giorni, dal 6 settembre arriva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – “Tracce. 100 anni di terroristi”, un podcast di Guido Olimpio e Alessandra Coppola disponibile in esclusiva su Audible e su Corriere.it per i suoi abbonati.

Il podcast Audible Original “Tracce. 100 anni di terroristi”, ideato e prodotto da Corriere della Sera per Audible, è un puntuale racconto del terrorismo dagli inizi del ‘900 fino ai giorni nostri e si inserisce in un progetto di collaborazione tra Audible e Corriere della Sera per la produzione di contenuti audio originali e d’autore. Il progetto proseguirà per tutto il 2021 e ha preso avvio lo scorso maggio con la serie podcast di grande successo “Mama non Mama” curata dalla vicedirettrice vicaria di Corriere della Sera, Barbara Stefanelli, a cui ha fatto seguito “Dante Italia”, il primo podcast di Aldo Cazzullo, inviato ed editorialista di Corriere della Sera, dedicato alla rilettura e riscoperta di uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale: la “Divina Commedia”.

Per questo podcast, Guido Olimpio – giornalista esperto di terrorismo, firma storica del Corriere della Sera, già corrispondente da Gerusalemme e inviato a Washington –, insieme alla giornalista Alessandra Coppola, apre il suo immenso archivio, messo insieme in 40 anni di ricerche, per raccontare fatti e tecniche, attentati clamorosi ed episodi sconosciuti. Una narrazione appassionata che si articola tra il resoconto storico e giornalistico e il racconto più personale di Olimpio. Attinge a incontri ed esperienze della sua carriera, segnata dalle scoperte fatte in una ricerca che è diventata una missione: quella di seguire le tracce dei terroristi, perché, spiega Olimpio, “voglio entrare nella testa dei terroristi, non per giustificarli. Voglio capire il perché”.

Un viaggio in 10 puntate, da 50 minuti ciascuna, che ripercorre la storia, gli episodi più eclatanti del terrorismo moderno e l’evoluzione della figura del terrorista. Si parte dal primo attacco a Wall Street nel 1920 con un carretto bomba, per poi passare attraverso i dirottamenti aerei e gli attacchi kamikaze, l’11 settembre e la violenza messa in atto dallo Stato Islamico, fino ad arrivare ai lupi solitari del nuovo terrorismo. Ogni episodio è arricchito da un’intervista a un giornalista o esperto del tema: giornalisti del Corriere della Sera, scrittori, ex funzionari della Digos, artificieri, docenti universitari, vittime o parenti di vittime di attacchi. Testimonianze preziose per approfondire alcuni aspetti e raccontare episodi inediti.

Il podcast Audible Original “Tracce. 100 anni di terroristi”, curato da Guido Olimpio e Alessandra Coppola e ideato e prodotto da Corriere della Sera per Audible, è disponibile dal 6 settembre 2021 in esclusiva su Audible.it e nella sezione dedicata www.corriere.it/podcast/tracce per gli abbonati di Corriere della Sera.

Le puntate del podcast:

La bomba di Mario Ostaggi nel deserto Pronti a morire Il genio delle valigie bomba Mercenari giapponesi Il soldato perfetto di al-Qaeda Quei bravi ragazzi Osama e i suoi “fratelli” in Italia Chi ha ucciso Lola Terroristi che odiano le donne

