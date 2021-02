Su BACKSTAGE arriva l’operetta, con La Vedova Allegra

Debutta in streaming alle 17 di domenica 21 febbraio sulla piattaforma Backstage e sul canale YouTube del Teatro Stabile del Veneto, la messa in scena della principessa delle operette, La Vedova allegra di Franz Lehàr. Tre atti nel corso dei quali matrimoni, danze, schermaglie sentimentali, eccentricità mondane e politiche si susseguono nella Parigi della Belle Epoque. Allo spettacolo, grazie alla media partnership tra lo Stabile del Veneto e il gruppo editoriale Gedi, si potrà assistere anche sui canali social dei quotidiani Il Mattino di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi. Si tratta di una co-produzione dei Comuni di Padova e di Treviso per la stagione lirica dei teatri Verdi e Del Monaco. Una ulteriore vera e propria impresa produttiva realizzata dallo Stabile del Veneto in situazione d’emergenza con il coinvolgimento di oltre 120 fra orchestrali, coristi, cantanti e tecnici, nel rispetto delle disposizioni anti contagio in vigore e che vede coinvolti in scena anche i danzatori della compagnia Padova Danza Project e, nel ruolo della Diva Italiana, una delle cantanti più amate dal pubblico veneto, Daniela Mazzuccato.

Certo fa effetto vedere la platea del Verdi occupata da sedie e leggii degli orchestrali, ma lo spettacolo dal vivo, pur con le platee ancora vuote, non si arrende e l’abbraccio virtuale delle migliaia di spettatori che vi assisteranno da casa è il più significativo segno della diffusa speranza per un non lontano ritorno alle messe in scena in presenza del pubblico. Questa la prospettiva da cui guardano all’evento anche gli assessori alla Cultura dei comuni di Padova e Treviso, Andrea Colasio e Lavinia Colonna Preti. A dirigere l’Orchestra regionale della Filarmonia Veneta è il maestro Alvise Casellati : “La gradevolissima all’ascolto musica di Lehàr è, poi, una delle partiture più difficili da eseguire”. A curare la regia dell’operetta più popolare e longeva , una festa musicale che da più di un secolo è capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico, è Paolo Giani Cei . Dice il regista : ” Il nostro sarà un viaggio un po’ sognato e un po’ rimpianto , al limite fra il malinconico e il grottesco, fra il surreale e il quotidiano”.