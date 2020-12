Su MCA per Capodanno concerto “Omaggio a Venezia” della Banda dei Carabinieri

Su Radio MCA, la web radio dell’Associazione Musica con le Ali, va in onda giovedì 31 dicembre alle ore 21 uno speciale Concerto di Capodanno: lo straordinario Omaggio a Venezia organizzato il 1° luglio 2019 dalla Fondazione Enzo Hruby – attualmente attiva nella città lagunare con un importante progetto dedicato al Teatro La Fenice che ospita l’evento. Si tratta di un eccezionale concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimo Martinelli: si esibiranno anche il celebre violoncellista Giovanni Sollima e il giovane violinista Gennaro Cardaropoli sostenuto dall’Associazione Musica con le Ali. Assieme a loro anche Giulio Tampalini (chitarra), Giuseppe Cacciola (batteria) e Virgilio Monti (contrabbasso).Il programma del concerto, per la prima volta trasmesso su Radio MCA aspettando la Mezzanotte , si compone di pagine con un’ampia varietà di repertorio: la Toccata per soli ottoni di Claudio Monteverdi; il Concerto in si bemolle maggiore per violino e violoncello RV 547 di Antonio Vivaldi trascritto per banda da Giovanni Sollima; il Finale dell’Aida di Giuseppe Verdi; il trascinante Concerto per violoncello e orchestra di fiati di Friedrich Gulda; Moonlights, una selezione di brani dedicati alla Luna nel cinquantesimo anniversario del primo storico sbarco dell’uomo, arrangiati dal Maestro Massimo Martinelli; La Fedelissima di Luigi Cirenei, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri; l’Inno Nazionale Italiano di Michele Novaro, Il canto degli Italiani. “L’Omaggio a Venezia che abbiamo realizzato lo scorso anno insieme con il Comune di Venezia, il Teatro La Fenice, la Banda dell’Arma dei Carabinieri è stato un evento straordinario – dichiara Carlo Hruby, Vice Presidente della Fondazione Enzo Hruby – Desideriamo invitare a questo concerto su Radio MCA tutti i cittadini di Venezia, dell’Italia e del mondo, per regalare loro l’emozione di un evento musicale che vuole essere il nostro augurio di buone feste ed un segnale di speranza e di ottimismo lanciato verso il futuro a partire dalla cultura, dalla musica e dai giovani”. Radio MCA èascoltabile tramite app disponibile per iOS e Android e tramite player sul sito www.radiomca.it.