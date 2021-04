Rai 5 dedica ad Ottavia Piccolo, in occasione dei suoi sessant’anni di carriera, un breve ciclo di appuntamenti che rendono conto del suo ormai decennale sodalizio con il drammaturgo Stefano Massini: un cammino teatrale condiviso che ha raccontato alcune delle più acute emergenze civili, sociali e politiche del nostro presente e che ha trovato trasposizione sul grande schermo con i film che verranno presentati da sabato 3 Aprile, in prima serata alle 21.15, iniziando con 7 minuti, diretto e interpretato da Michele Placido. Al fianco di Ottavia Piccolo, nel cast anche Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia. Una azienda tessile viene acquisita da una multinazionale estera. La nuova proprietà sembra intenzionata a non effettuare licenziamenti ma chiede alle operaie di firmare una particolare clausola che prevede la riduzione di 7 minuti dell’orario di pranzo. Lo sviluppo del dibattito fra le operaie porterà ognuna di essa a una fase di profonda riflessione.

La serie proseguirà il 10 aprile con Occident Express-Haifa è nata per star ferma di Simone Marcelli, che racconta l’incredibile storia di Haifa, un’anziana donna di Mosul costretta a mettersi in fuga con la nipotina di 4 anni, percorrendo in tutto 5.000 chilometri, dall’Iraq fino al Baltico, attraverso la cosiddetta “rotta dei Balcani”.

Ultimo appuntamento il 17 Aprile con la messa in onda de Il sangue e la neve: memorandum teatrale su Anna Politkovskaja, trasposizione per lo schermo diretta da Felice Cappa della pièce Donna non rieducabile, sempre di Stefano Massini, dedicata alla figura della giornalista russa nota per il suo impegno per i diritti umani, per i suoi reportage dalla Cecenia e per la sua opposizione al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ed assassinata a Mosca nel 2006.