A ottobre 2020 si è concluso il progetto di Silvia Piovan Mosca-Parigi-Mosca che ha coinvolto un gruppo di studenti dell’università Ca’ Foscari in un percorso laboratoriale di drammaturgia dal quale è nato il corto teatrale La città deserta, già uscito a marzo di quest’anno. Dal 22 aprile sul canale youcafoscari sarà anche possibile apprezzare le varie fasi del lavoro svolto dai ragazzi e da Silvia Piovan che sono illustrate nel documentario Dietro la scena – Tracce audiovisive di un laboratorio teatrale, realizzato dal filmaker Samuele Cherubini.

Dal documentario emerge come il Teatro Ca’ Foscari si sia reinventato per portare la formazione drammaturgica agli studenti anche in un periodo complesso, come quello che stiamo vivendo, fatto di lockdown e restrizioni. La strada scelta è stata quella FAD: due laboratori online (uno svolto a luglio, l’altro a novembre) in cui sono stati analizzati alcuni testi delle poetesse russe Irene Némirovsky, Marina Cvetaeva, Anna Achmatova e Lidija Čukovskaja, di cui il corto teatrale costituisce un omaggio. Nel percorso si è lavorato, inoltre, sul miglioramento della lettura ad alta voce, a riprova del fatto che fare teatro garantisce delle competenze trasversali spendibili in moltissimi altri contesti. Gli studenti, infine, si sono cimentati nella scrittura drammaturgica.

È stata Silvia Piovan l’autrice della sceneggiatura di La città deserta, ispirata però dalle suggestioni dei testi prodotti dai ragazzi, i quali sono stati partecipi, seppur da remoto, anche del successivo periodo di prove a porte chiuse in cui il corto teatrale ha preso propriamente vita, grazie alla recita della stessa Silvia Piovan.

Il Teatro Ca’ Foscari, però, non si ferma qui proponendo altre due iniziative formative che partiranno in maggio, sempre in modalità online: si tratta del laboratorio di performance condotto da Marcella Vanzo e del workshop sul monologo teatrale a cura di Laura Forti. La prima proposta dal titolo Fare l’impossibile: 6 Lezioni di Resistenza indagherà il rapporto tra corpo e spazio, concentrandosi anche sulla comunicazione video e fotografica.

Il workshop Scrivere un monologo si propone, invece, di sviluppare nei ragazzi la capacità di destreggiarsi con questo strumento creativo importantissimo per lo scrittore, il monologo appunto, trasmettendo anche un po’ di tecnica, necessaria per sfruttarne tutte le potenzialità.

Per ulteriori informazioni sulle nuove proposte di laboratori online: https://www.unive.it/pag/27337/ (iscrizioni entro il 28 aprile!)