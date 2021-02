Nata durante il lockdown su impulso di Gian-Luca Zoccatelli, la canzone Asintomatico, appena uscita su YouTube, racconta quanto tutti noi abbiamo vissuto nei lunghi, a tratti interminabili, mesi di confinamento. Parla della volontà di evasione e della voglia di libertà, ma pure del timore del Covid, nemico invisibile, e della sua forza totalizzante che è riuscita a travolgere ogni aspetto della nostra vita: “sempre sto Covid nella mente” recita, infatti, la nuova canzone. Gli argomenti trattati nel brano sono seri e rilevanti: oltre al tema centrale dell’isolamento, si affronta anche quello dell’infodemia, nonché quello dei ritardi, scorrettezze che indubbiamente si sono manifestati nella gestione della pandemia. Tuttavia l’approccio con cui queste tematiche sono sviluppate è leggero e carico di speranza per l’avvenire come ben esplicita il ritornello: “e se il Dpcm fa arrabbiar, pensa al futuro che tutto migliorerà, la pandemia prima o poi finirà”.

Il giornalista Nicola Negro è l’autore del testo di Asintomatico, messo in musica da Gian-Luca Zoccatelli. Quest’ultimo, oltre ad essere la voce, suona il flauto, il piano e la tromba apprezzabili all’ascolto del brano.

Musicista, corista, solista, compositore, insegnante, Gian-Luca Zoccatelli è la dimostrazione vivente che amare profondamente la musica significa volerne esplorare ogni campo, non smettere mai di studiare per migliorarsi, non avere paura di sperimentare. Nato a Verona nel ’74, Gian-Luca Zoccatelli sviluppa fin da subito una forte passione per la musica, merito anche della famiglia decisamente amante di questa forma d’arte: si consideri solo che la sua nonna materna era solita scrivere un componimento per celebrare la nascita di ogni nipote. La sua passione e il suo talento, ingredienti fondamentali per riuscire nel mondo della musica, sono da lui approfonditi dapprima al Conservatorio di Mantova, dove si diploma in flauto e canto lirico e consegue il compimento inferiore di composizione, in seguito al Conservatorio di Padova, dove ottiene il diploma in didattica della musica, infine al D.A.M.S. indirizzo Musica, all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. La sua versatilità e inventiva lo hanno portato, nonostante la formazione classica, a voler cimentarsi in generi sempre diversi: è, infatti, tastierista e flautista nel gruppo musicale Les sens jazz che sperimenta il genere dello smooth jazz. Fin da piccolo manifesta il desiderio di sperimentazione: “mentre i miei fratelli si dedicavano quasi soltanto alla musica classica, io cercavo di riprodurre anche brani contemporanei; questa mia propensione oggi si manifesta, tra le altre cose, nell’improvvisazione che faccio con il jazz”. Oltre a comporre brani per il proprio gruppo, Gian-Luca Zoccatelli svolge questa stessa attività per vari organici (dal duo alla grande orchestra) e soprattutto per la radio e la televisione. Si è dedicato pure al teatro, giungendo nel 2008 sul palco del Teatro alla Scala di Milano dove ha interpretato i ruoli di Acate e Pirro nella Didone di Francesco Cavalli sotto la direzione di Fabio Biondi. Dal 2012 è professore di musica nelle scuole medie, dove si impegna a far appassionare i suoi allievi a questa disciplina, incoraggiando, inoltre, i più dotati a proseguire gli studi. Gian-Luca Zoccatelli è, infatti, dell’idea che “se si ha talento per la musica, non bisogna abbandonare il sogno di farne un lavoro, non importa quanto impervia possa essere la strada”.

Per ascoltare Asintomatico su YouTube: https://youtu.be/YZEfguZMXtc