Sul lungomare di Amalfi sino al 30 settembre «I Viaggiatori» di Bruno Catalano

«I Viaggiatori» di Bruno Catalano, artista francese di origini italiane nato in Marocco, e rappresentato in esclusiva per l’Italia dalla Galleria Ravagnan di Venezia, “approdano” sul lungomare di Amalfi in un ideale gemellaggio tra le due antiche repubbliche marinare, che sabato 3 giugno si sfideranno a Venezia, assieme a Genova e Pisa, nel tradizionale Palio remiero.

«I Viaggiatori», che resteranno ad Amalfi fino al prossimo 30 settembre, sono quattro sorprendenti sculture di bronzo (Trittico, Blue di Chine, Hubert e Simone) caratterizzate dalla mancanza della parte centrale del corpo, personaggi eterei capaci di instaurare un dialogo con il mondo circostante fino a identificarsi con esso.

La mostra amalfitana è idealmente dedicata al viaggio spirituale della vita di ciascuno, ma anche, e soprattutto, al dramma dell’emigrazione, attuale oggi come ieri anche in luoghi meta del turismo internazionale. Donne e uomini costretti a lasciare la propria casa per lavoro o perché costretti da situazioni contingenti. Come coloro che dal nostro Paese partirono verso terre lontane a inizio Novecento. Le loro valigie – come quelle dei Viaggiatori di Catalano – non solo erano cariche di pochi effetti personali, ma anche di drammi e speranze. Viaggio, fuga, esilio sono esperienze universali a cui l’artista rende omaggio attraverso queste figure monumentali che assumono una dimensione eroica proprio perché tratte dal quotidiano.

