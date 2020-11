Saranno due i film nel programma del Festival Piccolo Grande Cinema della Cineteca di Milano selezionati dal Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e MiWorld Young Film Festival, uno dall’ultima edizione del 2019 e l’altro dal Festival che sarebbe dovuto svolgersi a marzo 2020 e poi, a causa della pandemia da Covid-19, spostato a marzo 2021. L’appuntamento è per domenica 8 novembre proiezione gratuita ONLINE su prenotazione , previa iscrizione, sul sito della Cineteca di Milano:

alle ore 15 è in programma Yommedine di Abu Bakr Shawky, Egitto, 2018 – 97’

V.O.: arabo con sottotitoli in italiano

alle ore 17 White Snak di Amp Wong, Zhao Ji, Cina/Stati Uniti, 2019 – 98′

Entrambi i ci parlano di incontro, discriminazione, dialogo e lotta tra bene e male

Yommedine narra la storia di Beshay che non è mai uscito dal lebbrosario nel deserto egiziano dove la famiglia l’ha abbandonato da bambino. Dopo la scomparsa di sua moglie, decide per la prima volta di partire alla ricerca delle sue origini. Prende sotto la sua protezione un orfanello e insieme vanno alla ricerca di una famiglia. Un viaggio iniziatico, un road movie nell’Egitto profondo, che con tono leggero ci parla di miseria, tabù religiosi e amicizia. Il film è già stato presentato al 2019 al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina ed è tra i titoli a disposizione nel Catalogo COEmedia Distribuzione Cinema.

White Snak

Durante la tarda dinastia Tang un giovane cacciatore di serpenti, Sean, trova una misteriosa ragazza vicino ad una cascata. Lei è Blanca, lo spirito del serpente bianco ma ha perso la memoria e Sean la aiuta nella ricerca di indizi sulla sua identità. Insieme affrontano un grande pericolo, e si innamorano perdutamente. Un film tratto da una favola cinese che unisce fantasy, musical e romance e trasporta in un fatato mondo digitale. White Snake è il primo kolossal in computer animation cinese in co–produzione con la Warner Bros Studio.

Istruzioni per guardare il film online

È necessario effettuare la registrazione sul sito di Cineteca Milano, inserendo nome, cognome e scegliendo una password almeno un giorno prima della proiezione. Per usufruire del servizioin streaming basterà fare il login e selezionare il film scelto, che sarà disponibile esclusivamente nel giorno indicato e a partire dall’ora indicata, come da programma.