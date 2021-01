Dopo una settimana in cui è stata data l’opportunità, per gentile concessione dell’autrice Monica Manganelli, a centinaia di amici, soci. insegnanti e studenti di vedere il film d’animazione “Butterflies in Berlin”, un nuovo appuntamento è in programma sabato 30 gennaio alle 17,30 sulla pagina Facebook del CINIT- Cineforum Italiano https://www.facebook.com/cinitcineforumitaliano. Monica Manganelli risponderà alle domande di quanti hanno avuto modo di assistere al mediometraggio che affronta in maniera molto originale il tema del diverso nella realtà di una Germania che sta diventando nazista . Coordina l’incontro Stefano Antonini, intervengono il critico cinematografico Alessandro Cuk e il presidente del Cinit Cineforum Italiano Massimo Caminiti.