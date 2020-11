“Sulla pista animale” di Baptiste Morizot

Chi è Baptiste Morizot?

Un genio; un luminare assoluto nel suo campo. Professore all’Università di Aix-Marseille, Morizot ha all’attivo numerose pubblicazioni e un’autorità scientifica davvero notevole per i suoi 37 anni. Filosofo, ricercatore e scrittore, si è specializzato in una branca filosofica a cavallo tra etnologia, zoologia e biologia, cercando di rispondere a un semplice quesito: come possiamo migliorare la nostra relazione con il vivente? Come può l’essere umano creare un equilibrio più felice con il mondo animale e vegetale? Una domanda che, alla luce del drastico cambiamento climatico, si fa sempre più pressante.

Inforestarsi

La sua analisi parte proprio da questo verbo; come definire le giornate che Morizot e i suoi colleghi passano a stretto contatto con la natura, lontano dagli ambienti antropizzati delle nostre città? “Andare nella natura” è un’espressione usata spesso, ma il termine “natura” non è innocente: implica un là fuori opposto ad un dentro, che è il mondo abitato dall’uomo. La parola racchiude in sé tutto lo sfruttamento che la civiltà umana ha imposto ai territori viventi, riducendoli a uno sfondo passivo per i nostri bisogni e attività.

“All’aria aperta” costituisce un’altra espressione, già migliore della precedente per il fatto di legare cielo e terra: l’aria aperta non è altro che l’attività metabolica della terra, la quale, attraverso il processo della fotosintesi, trasforma in aria il respirato delle foreste.

Il termine ideale, sostiene Morizot, è “inforestarsi”: un’espressione del francese antico utilizzata dai coureurs des bois del Québec. Un termine che non esige una foresta in senso stretto, ma solo un altro rapporto con il vivente, la capacità e la voglia di lasciarsi contaminare dalle altre specie, per tornare a casa cambiati, capaci di fare da interprete tra due mondi a volte opposti: l’uomo e la natura.

L’arte del tracciamento

Sulla pista animale costituisce il racconto appassionante di cosa significhi tracciare. Perché Morizot, ancor più che filosofo e scrittore, è un abile tracciatore. Nelle sue esplorazioni, il paesaggio si sposta sotto ai suoi piedi: è questa l’arte di seguire le orme, di identificare il percorso di un’altra specie, il suo passaggio in una determinata zona, che tipo di affari la conducano lì.

«A volte, seguire una pista è come rientrare a casa la sera, una casa molto grande con il cielo come soffitto, e seguire attraverso le camere le tracce onnipresenti lasciate dagli esseri che vivono con noi; i toccanti, piccoli indizi della loro attività giornaliera, tutto quello che hanno fatto quando eravamo assenti: la tazza lasciata sul tavolo della cucina con il suo innocente rimasuglio di cereali; delle pantofole abbandonate davanti alla doccia; tutti quei piccoli segni attraverso i quali possiamo tracciare l’attività di un essere caro, le sue preoccupazioni, finanche il suo stato d’animo».

L’arte del tracciamento ha un ruolo significativo nel processo evolutivo dell’uomo: due milioni di anni fa il genere Homo praticava la caccia di persistenza (persistence hunting), che consisteva nel cercare e seguire sistematicamente un ungulato, per un periodo di otto o anche dodici ore. Oggi tracciare ha perso la sua finalità venatoria, è anzi uno strumento per capire profondamente un’altra specie: «Vedere con gli occhi di un altro. Un istante di indistinzione tra le specie». Il tracciatore deve in qualche modo diventare l’animale che sta tracciando: indovinarne bisogni e desideri, percepire le affordances (inviti all’uso) del corpo animale. Il tracciatore è un neo-naturalista che pratica la sua arte senza dimenticare di essere egli stesso un animale, e che le altre specie sono più che materia inerte destinata al suo piacere. È un dilettante intelligente e discreto, che si interessa al paesaggio animale e alla sociologia vegetale, che trova un modo diverso di abitare la natura, diventando sicuramente un inquilino migliore.

Lupi, orsi, pantere

Oltre a una panoramica generale sul tracciamento, Morizot ci regala il racconto prezioso di esperienze dirette. Queste pagine fluttuano a metà tra fiaba e trattato scientifico, perché nell’incontro del tracciatore con il tracciato vi è qualcosa di enigmatico, di quasi magico. Sull’altopiano di Canjuers Morizot sorveglia il gregge, in attesa di un attacco da parte del lupo. Nel buio della notte, l’incontro tra i due, quei pochi secondi di eye contact, portano al filosofo una profonda riflessione sull’interiorità animale.

A Yellowstone, Morizot e i suoi colleghi seguono le tracce dell’orso: un animale che è ritratto dalla cultura occidentale come bestia feroce, mangiatrice di uomini, oppure rappresentato come orsacchiotto goffo e infantile. Tra i due estremi si colloca l’orso: un animale che esige rispetto; non è un nemico ma nemmeno un amico, il rapporto con la specie richiede una sorta di pudore e una cerimonialità informale. L’orso insegna al filosofo la “lezione della paura”: la consapevolezza che l’essere umano è anche preda, che anch’egli costituisce un anello della catena trofica. L’uomo occidentale ha elaborato un tabù sulla catena alimentare: egli è mangiatore non mangiabile, e la distruzione dei superpredatori è un dispositivo che mantiene il tabù. Rifiutiamo, in poche parole, di essere fatti di carne, posizionandoci al vertice di una piramide alimentare creata per il nostro piacere esclusivo.

La pantera, invece, ci insegna la pazienza; nella riserva di Naryn, nel Kirghizistan, lunghi appostamenti in uno dei luoghi più inospitali del pianeta permettono a Morizot di avvicinarsi alla pantera. Ne segue le orme, raccoglie i peli lasciati per marcare il territorio ma non riuscirà a vederla. Una delle caratteristiche fondamentali del tracciamento è la sua assoluta, meravigliosa mancanza di spettacolarità.

Call to action

Scorrendo le pagine, ci sentiamo parte delle spedizioni di Morizot, su creste inospitali e luoghi ai limiti della civiltà. Nonostante ciò, l’autore ci insegna che non è necessario allontanarsi dalle città per stabilire un rapporto diverso col vivente. Si può fare anche restando comodamente a casa nostra, utilizzando una compostiera o chiedendosi da dove vengano i pomodori che mangiamo. Contrariamente a quanto cantato dai poeti romantici, l’uomo non è solo davanti a una natura silenziosa e inospitale; è parte di questa natura, che è rumorosa, mutevole e piena di segni. La sensazione umana di solitudine cosmica è proporzionale alla nostra cecità nelle foreste. Scambiamo per solitudine l’incapacità di leggere le migliaia di segni lasciati dal vivente. Anche tracciare non è un’attività solitaria, ma collettiva: i tracciatori discutono, fanno ipotesi, e l’autore individua nell’arte del tracciare addirittura una forma di agorà pre-ellenica. Sulla pista animale offre numerosi spunti di riflessione sul ruolo dell’uomo nel cosmo vivente, sul nostro rapporto con gli animali, sui concetti di empatia e paura. Morizot ci invita a riconsiderare il nostro ruolo sul pianeta, attraverso una lettura assolutamente contemporanea, imperdibile.