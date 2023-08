Sull’Altopiano di Asiago il CUCUFestival nel segno del binomio teatro di strada-ambiente

Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto a Roana sull’Altopiano di Asiago (VI) è in programma il CUCUFestival, manifestazione internazionale dedicata al Teatro di Strada organizzata dall’Associazione Culturale Arci Carichi Sospesi con la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro che trasformeranno piazze, vie boschi di Roana, Mezzaselva, Cesuna, Canove, Tresche Conca, e Camporovere, in un palcoscenico a cielo aperto. Spettacoli di circo contemporaneo, palo cinese, acrobatica, clownerie, danza verticale e musica prevede il ricco cartellone del CCUFestival

Al genio di Italo Calvino è dedicato Fili invisibili, spettacolo di circo contemporaneo del Collettivo 6TU che aprirà in anteprima il CUCUFestival al Laghetto di Roana.

Due saranno quest’anno le esibizioni provenienti dall’Argentina, Will you marry me? con le acrobazie sul palo cinese della Cia Derecha Izquerda e Otros Aires, con tango, rock latinoamericano e balletto assemblati dal Duo Laos. Un universo bohémien senza tempo, dove acrobazie e funambolismo sono protagonisti, è l’ambientazione in cui verrà trascinato il pubblico durante Copa-Copìn degli spagnoli Cia Langostura. L’artista francese Max Maccarinelli ci farà , poi, conoscere il surreale e clownesco clochard Arthur.

Molto nutrita quest’anno anche la presenza italiana. Cometa Circus è il duo italo peruviano che travolgerà gli spettatori con il suo ritmo tropicale, lasciando una scia di luce nella loro immaginazione.

La musica è, poi, al centro di Sax-Oh! Orchestra di Filippo Brunetti. In Soul of Nature di Artemakia i “Custodi delle Foreste Antiche” accompagneranno, invece, la protagonista in un viaggio incentrato sul rapporto uomo-fauna.. Da non perdere, infine, l’esibizione della Compagnia Il Posto che in occasione del Festival proporrà una performance site specific itinerante suddivisa in tre tappe appositamente allestite nel bosco di SelvArt a Mezzaselva: To the moon and back. Lo spettacolo di danza verticale è ispirato al surrealismo di Magritte, De Chirico, Dalì, Kush, una sequenza di azioni coreografiche il cui fil rouge è la natura e il sogno con l’intento di mostrare allo spettatore una realtà diversa che esiste in un universo intoccabile.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito

Per informazioni

Ufficio IAT Roana

tel.0424-694361

chalet@comune.roana.vi.it

www.comune.roana.vi.it