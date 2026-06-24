Si può essere un supereroe quanto si vuole, ma i traumi dell’adolescenza non si smaltiscono dall’oggi al domani, soprattutto se hai anche sulle spalle il destino dell’universo.

Lo sa bene Kara Zor-El (Milly Alcock, House of the Dragon) cugina di Superman/Clark Kent (David Corenswet), mandata sulla terra dai suoi genitori, Zor-El, fratello minore di Jor-El (padre di Superman) e Alura In-Ze, poco prima che il loro pianeta venisse distrutto.

Da allora il “concetto” di casa è ondivago per Kara, eroina riluttante, il cui unico affetto è il suo cagnetto, nonostante il più celebre cugino l’abbia presa sotto il suo mantello e faccia di tutto per farla sentire a proprio agio.

Mentre viaggia attraverso la galassia nel giorno del suo ventitreesimo compleanno con il suo cane, Krypto, la solitaria Kara tra un drink (molti) e l’altro (tanti) incontra la giovane Ruthye (Eve Ridley) in cerca di vendetta per la morte del padre per mano del malvagio trafficante di esseri umani Krem (Matthias Schoenaerts) delle Colline Gialle, un criminale che rapisce ragazzine per metterle in un harem a scopo “riproduttivo”. L’indifferenza di Kara si tramuta in furia quando Krem mette a rischio la vita dell’essere cui lei tiene di più al mondo. In un’odissea intergalattica a caccia di Krem, Supergirl e Ruthye si imbattano anche in Lobo (Jason Momoa), un cacciatore di taglie tanto stravagante quanto fantastico sulla sua a moto volante.

Supergirl ha fatto la sua prima apparizione sulle pagine di Action Comics nel maggio del 1959, creata da Otto Binder (testi) e Al Plastino (disegni), ovviamente pubblicata dalla DC Comics; è apparsa al cinema in Supergirl – La ragazza d’acciaio (1984) interpretata da Helen Slater per la regia di Jeannot Szwarc; è comparsa in un cameo nella serie tv Smallville, interpretata da Laura Vandervoort, sull’adolescenza di Superman; è stata protagonista di una serie televisiva “tutta sua”, interpretata per 6 stagioni (2015-2021) da Melissa Benoist.

Basato sul fumetto Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, sceneggiato da Ana Nogueira (The Michael J. Fox Show, 2013) e diretto da Craig Gillespie (Crudelia, Tonya) Supergirl è un film di intrattenimento ben studiato e coreografato, con brillanti e frizzanti gli effetti speciali, tra cingolati e piratasse spaziali. Le atmosfere punk rock cupe si collocano tra Mad Max: Fury Road (2015 ) e I Guardiani della Galassia (2014).

Alla fine casa è dove è il cuore. Un messaggio semplice raccontato attraverso emotività complesse. Milly Alcock splende in questuo ruolo da supereroina esplorandone il carattere, da personaggio ribelle a donna consapevole di mantenere una promessa fatta ai suoi genitori.

Parte del mantello rosso di Supergirl è stato realizzato con lo stesso materiale usato quasi cinquant’anni fa per quello di Christopher Reeve in Superman (1978).

Non ci sono scene post credits.

Data di uscita: 25 giugno 2026

Genere: Fantasy

Durata: 110′

Anno: 2026

Paese: USA

Produzione: DC Comics, DC Entertainment

Distribuzione: Warner Bros. Pictures