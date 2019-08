“Taika Waititi è la rock star di cui il cinema ha bisogno questo momento”, ha detto Cameron Bailey, co-direttore del TIFF, “i suoi film sono pieni di umorismo affilato, stile impeccabile e generosità sconfinata. In qualche modo riesce ad avere successo e imprimere personalità sia in produzioni indipendenti sia in produzioni blockbuster. Siamo entusiasti di aver in anteprima il suo ultimo, Jojo Rabbit “.

Come prima di lui Martin Scorsese, Agnes Varda, Wim Wender, Claire Danis il regista Taika Waititi riceverà l’importante riconoscimento – Ebert Director Award – durante il 44° Toronto International Film Festival. Il premio vuole rendere onore a un illustre regista per il suo eccezionale contributo al cinema.

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 9 settembre al Fairmont Royal York, durante il 44 ° Toronto International Film Festival, in occasione del Gala, una raccolta fondi annuale per sostenere i programmi TIFF e la missione principale per trasformare il modo in cui le persone percepiscono il mondo attraverso il cinema e per celebrare i contributi eccezionali dell’industria cinematografica.

JoJo Rabbit è un film satirico, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che segue un solitario ragazzino tedesco (Roman Griffin Davis) il cui mondo è completamente capovolto quando scopre che sua madre single (Scarlett Johansson) nasconde una ragazza (Thomasin McKenzie) nella loro soffitta. Con l’aiuto del suo unico vero amico, un immaginario Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo è costretto ad affrontare il suo ingenuo patriottismo.