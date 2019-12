Quella del 2019 è stata un’edizione dei Premi Ubu particolarmente densa e diversificata. I sessantaquattro critici e studiosi chiamati a esprimersi su ben diciassette categorie si sono sbizzarriti, al primo turno, a indicare come di consueto il meglio della stagione appena trascorsa, ciascuno secondo i propri gusti.

Poi però, al ballottaggio, le scelte sono divenute obbligatorie, e qui si è visto quanti diversi teatri (e quante diverse critiche, si potrebbe dire con Graziano Graziani, che proprio questo pensiero ha espresso durante la sua conduzione della serata lunedì 16 dicembre sui canali di Radio Rai 3) sono attivi nel nostro panorama nazionale. L’elenco dei vincitori – che segue questa breve presentazione – è più esplicativo di qualsiasi commento: voce per voce si può notare, anche confrontando i risultati finali con le terne passate al ballottaggio, che il mondo scenico nostrano si articola in mille rivoli, dando vita a creazioni di valore che, anche se non vincono i premi più ambiti, sono segnalate da più parti, come ad esempio il caso della Classe di Fabiana Iacozzilli.

Grande soddisfazione per la brava Lisa Ferlazzo Natoli, una delle poche donne ad aggiudicarsi, nella quarantennale storia della manifestazione, il premio alla miglior regia con il plurisegnalato When the Rais Stops Falling di Andrew Bovell, che trionfa anche nella categoria «miglior testo straniero rappresentato da artisti o compagnie italiani».

La compresenza di realtà teatrali non facilmente sovrapponibili è visibile un po’ dappertutto, ma il senso della competizione si percepisce in particolare nel premio più importante, quello per lo spettacolo dell’anno, dove con sedici voti a testa si affermano Antonio Latella e il suo adattamento dell’Aminta di Tasso e un classico come l’ibseniano Un nemico del popolo messo in scena da Massimo Popolizio.

Per quanto riguarda gli attori, un mostro sacro come Maria Paiato, premiata per la sua interpretazione maschile in Un nemico del popolo, si affianca a Lino Musella, straordinario interprete del monologo The Night Writer del discusso Jan Fabre. Le interpreti under 35 sono anch’esse due, con un altro ex aequo: Marino Occhionero e Matilde Vigna.

Emblematico, tra le altre cose, il premio alla carriera tributato a Mimmo Cuticchio e – per suo tramite – alla grande tradizione del cunto siciliano. Nei Premi Speciali si distingue insolitamente una performance, Se questo è Levi dove il gruppo romagnolo Fanny & Alexander indaga il grande scrittore in un percorso «eterodiretto» – il bravissimo Andrea Argentieri vince anche come miglior attore under 35 – attraverso le moltissime interviste da lui rilasciate.

Fuori dalle consuete categorie di premio, quest’anno, con il consenso di quaranta referendari, è stata anche rilasciata una menzione di solidarietà alle tre ex direttrici del Teatro delle Briciole, esautorate dopo anni di grande e prezioso lavoro sul territorio.

Premi Ubu 2019 – I vincitori

Miglior spettacolo di teatro

ex aequo

Amintada Torquato Tasso, regia di Antonio Latella

Un nemico del popolo di Henrik Ibsen, regia di Massimo Popolizio

Miglior spettacolo di danza

Bermudas Forever di Michele Di Stefano / mk

Migliore curatore o organizzatore

Settimio Pisano

Miglior regia

Lisa Ferlazzo Natoliper When the Rain Stops Falling

Miglior attrice o performer

Maria Paiato per Un nemico del popolo

Miglior attore o performer

Lino Musella per The Night Writerdi Jan Fabre

Nuova attrice o performer (under 35)

ex aequo

Marina Occhionero

Matilde Vigna

Nuovo attore o performer (under 35)

Andrea Argentieri

Miglior scenografia

Stefano Tè, Dino Serra, Massimo Zanelli per Moby Dick

Migliori costumi

Gianluca Falaschi per Orgoglio e pregiudizioe When the Rain Stops Falling

Miglior disegno luci

Gianni Staropoli per Quasi niente di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

Miglior progetto sonoro o musiche originali

Hubert Westkemper per Lo Psicopompoe La classe

Miglior nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica

L’abissodi Davide Enia

Miglior nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica

When the Rain Stops Falling di Andrew Bovell

Migliore spettacolo straniero presentato in Italia

THE REPETITION – HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE di Milo Rau

Premio Ubu 2019 alla carriera

Mimmo Cuticchio

Premio Speciale Ubu 2019

Se Questo È Levi di Fanny & Alexander

Premio Speciale Ubu 2019

ex aequo

Pupi E Fresedde / Teatro Di Rifredi e Angelo Savelli

Associazione Riccione Teatro e Premio Riccione Per Il Teatro