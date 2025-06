Taobuk 2025: le Celebrazioni per il 70º anniversario della Conferenza di Messina e Taormina

Dal 18 al 20 giugno tra le molteplici iniziative della XV edizione di Taobuk vi sono anche le Celebrazioni per l’anniversario della Conferenza di Messina e Taormina, un evento fondamentale per il processo di creazione dell’Unione Europa. Le tre giornate dedicate si prospettano un’importante occasione di dialogo e riflessione storica su quattro temi al centro dell’agenda Europea: difesa comune, Mediterraneo allargato, relazioni transatlantiche e confini. A dare il via alle celebrazioni nel pomeriggio di mercoledì 18 l’incontro – presso Palazzo Zanca a Messina – tra il Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani e i Rappresentanti dei Paesi fondatori e il Trio di Presidenza dell’Unione Europea; nella serata invece, al Teatro Antico di Taormina, il gala inaugurale, arricchito dal Concerto Omaggio per l’Europa, eseguito dall’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Alevtina loffe.

Programma:

Giovedì 19 giugno

h 11:00

Taormina, Palazzo Corvaja: L’Europa nel Mediterraneo allargato: tra Mare Nostrum e Mare Omnium

Partendo dalla definizione di Camus “uno spazio breve che suggerisce l’infinito”, Marco Minniti interverrà sul concetto di Mediterraneo Allargato e il suo ruolo strategico in una rete globale di rotte marittime.

h 15:00

Taormina, Palazzo Corvaja: Una difesa per l’Europa o l’Europa indifesa

Un dibattito, al quale prenderanno parte Vincenzo Camporini, Sylvie Goulard, Stefano Pontecorvo, Luigi Gianniti e Brando Benifei, sulla difesa europea in tutte le sue sfaccettature e possibilità, e sull’energia nucleare francese.

h 18:00

Taormina, Palazzo Corvaja: I Padri Fondatori e i “confini” dell’Europa: dall’Ucraina ai Balcani occidentali, quale allargamento?

Massimo Itta, Nicola Verola, Gianfranco Dell’Alba, Angelina Alfano, Antonio Spadaro e Francesca Longo discuteranno sul tema dei confini europei, con un’attenzione particolare dedicata a Balcani occidentali, Ucraina, Moldavia e Georgia; si parlerà, inoltre, della Turchia.

h 20:00

Taormina, Palazzo Corvaja: Le visioni dei Padri dell’Europa

Interverranno Daniela Preda, Eric Bussière, Antonio Varsori ed Ernesto Galli della Loggia.

Venerdì 20 giugno

h 9:00

Possibili percorsi per l’integrazione politica in Europa – in collaborazione con la Commissione per gli Affari Costituzionali del Parlamento Europeo (AFCO)

h 10:30

Taormina, Palazzo Corvaja: C’era una volta l’America: l’Europa, Trump e il futuro delle relazioni transatlantiche

Gilles Gressani, Joschka Fischer, Gordon Repinski e Silvie Kauffmann analizzeranno le conseguenze in Europa dell’elezione americana di Donald Trump e le strategie opportune per mantenere una situazione di stabilità

h 10:30

Integrazione europea ed evoluzione istituzionale – in collaborazione con la Commissione per gli Affari Costituzionali del Parlamento Europeo (AFCO)

Ulteriori informazioni su www.messinataormina70.com