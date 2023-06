Taobuk Festival: le iniziative della terza giornata

Ad aprire la terza giornata del festival sabato 17 giugno il IV osservatorio su Europa e Mediterraneo, in collaborazione con Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Alle ore 9.30 al San Domenico Palace “Messina – Bruxelles. Prospettive e orizzonti per una piena libertà di circolazione”, con la partecipazione di Gaetano Armao, Delegato del Rettore dell’Università di Palermo per l’Insularità, Ruggero Aricò, Membro del Comitato Scientifico Taobuk, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Oliviero Baccelli, docente e vicedirettore del CERTeT – Centro di Economia Regionale Trasporti e del Turismo dell’Università Bocconi, Annalisa Tardino, membro della commissione trasporti dell’Eurocamera, Nico Torrisi, Amministratore Delegato SA.

Alle ore 11, sempre al San Domenico Palace, Mare Nostrum e guerra in Ucraina. L’Italia crocevia nella sfida energetica per un’Europa libera. Sul tema dell’indipendenza energetica discuteranno Alexander Alden, già membro del Consiglio di Sicurezza nazionale americano ed ex sottosegretario al Dipartimento di Stato, Alessandro Minuto Rizzo, presidente della Nato Defense College Foundation, Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa dell’ISPI, Leonardo Bellodi, professore aggiunto della Luiss Business School, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Marco Falcone, Assessore per l’Economia della Regione Siciliana, Francesca Longo, docente di Scienza politica dell’Università di Catania. Modera il giornalista Frediano Finucci.

12, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, si terrà l’incontro – moderato dal giornalista Giovanni Finocchiaro – dedicato allo sport Alle ore, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, si terrà l’incontro – moderato dal giornalista– dedicato allo sport Diamo un calcio alle diseguaglianze . Sport, libertà e inclusione, in collaborazione con Pelligra Italia.

Sempre alle ore 12, al San Domenico Palace, Carlo Nordio, autore di Giustizia (Liberilibri), in dialogo con Elvira Terranova, rifletterà sul concetto di giustizia nella storia e sulla necessità di una riforma del diritto penale, nell’incontro Giustizia e libertà. Origini, significato ed evoluzione di un’idea. Apre l’incontro Cateno De Luca, Sindaco di Taormina.

Alle ore 15, al San Domenico Palace, si svolgerà l’incontro “Libertà e informazione. Quali scenari per il futuro? Giornalismo e nuovi media”, realizzato in collaborazione con il Gruppo Editoriale GDS SES. Moderati dal giornalista Antonio Siracusano, interverranno firme importanti del giornalismo italiano: Michele Ainis, componente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Antonio Di Bella, giornalista RAI, Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, Carlo Mandelli, amministratore delegato Mondadori Media S.p.A, Manuela Moreno, vicecapo redattore Esteri del TG2, Lino Morgante, presidente e direttore Gruppo Editoriale GDS SES, Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; da remoto Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.

Alle ore 16.30, al San Domenico Palace, Luciano Fontana rifletterà anche sul costo della libertà nell’incontro “L’Europa delle libertà” con Paolo Gentiloni, commissario europeo all’economia.

Si prosegue alle ore 17.30, ancora al San Domenico Palace, con Il giallo dell’albero della vita. David Quammen, uno dei biografi più attenti di Charles Darwin, racconterà il giallo del taccuino dove il naturalista aveva tratteggiato l’albero della vita, trafugato e misteriosamente riconsegnato dopo 22 anni. Ne discuterà con il filosofo evoluzionista Telmo Pievani. Modera l’incontro il giornalista e docente di Storia dell’innovazione all’Università Luiss di Roma Massimo Sideri.

Alle ore 18.30, al San Domenico Palace, la tavola rotonda “Sicilia e Italia nell’immaginario collettivo. L’arte e la cultura: la leva del turismo”, moderata da Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera. Si rifletterà sull’eccezionale natura dell’offerta turistico-culturale italiana e siciliana in particolare.

La giornata si concluderà con il conferimento dei Taobuk Award 2023 nell’ormai tradizionale serata di Gala presso il Teatro Antico di Taormina dalle ore 21.30. I premi per la Letteratura 2023 andranno a tre scrittrici: la francese Annie Ernaux (Premio Nobel 2022), l’iraniana Azar Nafisi e la statunitense Joyce Carol Oates. Il premio per la Scienza 2023 sarà assegnato allo scrittore e giornalista del National Geographic David Quammen. Sarà premiato anche il cinema italiano con l’attrice Valeria Golino e gli attori e registi Edoardo Leo e Michele Placido. Insieme ai premiati riceveranno il Taobuk Award anche l’artista Giuseppe Penone, la cantautrice e scrittrice siciliana Levante e Giulia Staccioli, coreografa. Anche il regista Marco Bellocchio e la montatrice Francesca Calvelli riceveranno il premio il giorno successivo, nel corso della masterclass che terranno al festival.