Taormina Film Festival, una 72ª edizione fantasmagorica tra star internazionali, cinema ed eventi.

Un festival ricco di eventi, incontri e presenze prestigiose. La 72ª edizione del Taormina Film Festival si è confermata un appuntamento capace di coniugare cinema, spettacolo e cultura, trasformando ancora una volta la perla dello Ionio in un palcoscenico internazionale.

Un vero e proprio caleidoscopio di ospiti ha animato la manifestazione: dalle grandi star internazionali ai giovani talenti emergenti, in una cornice affascinante e glamour che solo Taormina sa offrire. Tra gli ospiti e i premiati figurano nomi di assoluto prestigio come Russell Crowe, Helen Mirren, Connie Nielsen, Scott Eastwood, Brunello Cucinelli, Micaela Ramazzotti, Michele Placido, Franco Nero, Greta Scarano e Marco D’Amore.

Visibilmente conquistati dal fascino senza tempo della Sicilia, gli artisti non si sono limitati alle apparizioni sul red carpet, atteso ogni sera da tantissimi spettatori. Le loro presenze hanno animato le strade della città tra passeggiate, selfie, autografi e incontri spontanei con il pubblico. E poi, naturalmente, il cinema: anteprime, opere in concorso e film destinati alla prossima stagione cinematografica hanno confermato il ruolo del Taormina Film Festival quale prestigiosa vetrina internazionale.

Nella serata conclusiva di domenica 14 giugno il trionfo è stato per Hear the Yellow della regista turca Banu Sivaci. La pellicola ha conquistato la giuria internazionale presieduta da Jane Campion e composta da Holly Hunter, Miyako Bellizzi, Francine Maisler, Sue Kroll, Akinola Davies Jr. e Pietro Castellitto, ottenendo il premio per il Miglior Film e la Miglior Regia. Il film ha inoltre visto premiati i suoi interpreti: Süleyman Kadim Kabaali come Miglior Attore e Selva Erdener come Migliore Attrice, riconoscimento assegnato ex aequo con Greta Scarano per “Piccolo Miracolo” di Guido Chiesa.

Il premio come Miglior Attore Emergente è andato a Tut Nyuot per Animol di Ashley Walters, mentre Berfin Sönmez è stata premiata come Migliore Attrice Emergente per Gropiusstadt Supernova di Ben Voit.

Importante anche il contributo della Giuria Giovani, coordinata da ANEC Sicilia e composta da 22 studenti degli istituti superiori “S. Pugliatti” di Taormina e “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva. I giovani giurati hanno assegnato il Cariddino d’Oro a Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski, attribuendo inoltre una menzione speciale a Piccolo Miracolo di Guido Chiesa.

La Giuria Arca-Enel ha invece premiato, tra i cortometraggi fuori concorso, Fili Invisibili del regista messinese Fabio Schifilliti, riconoscendone la qualità narrativa e la sensibilità artistica. Il premio per il Miglior Cortometraggio è stato assegnato a Spalla a Spadda del regista anglo-iraniano Louis Nabil Djalili, mentre una menzione speciale è andata a Mud di Daniele Gonciaruk.

La serata finale ha riservato ampio spazio anche ai riconoscimenti alla carriera e ai premi speciali. Il Taormina Film Festival Achievement Award è stato conferito a Franco Nero e Michele Placido, protagonisti indiscussi del cinema italiano.

Il Career Music Award è andato a Tony Renis, autentica icona della musica italiana, che ha conquistato il pubblico con la sua consueta ironia e simpatia. Il Best Music Award è stato invece assegnato al tenore Vittorio Grigolo. Premi internazionali anche per Connie Nielsen e Scott Eastwood.

Spazio inoltre all’intrattenimento con i Creativity Award assegnati a Roberto Lipari, Claudio Lauretta e al duo Gigi e Ross. Ad arricchire la cerimonia le esibizioni di Vittorio Grigolo e Violante Placido, premiata con il riconoscimento Wella.

A chiudere il Festival è stata la proiezione di Fuze di David Mackenzie, thriller d’azione britannico che ha salutato il pubblico di Taormina al termine di una settimana intensa, caratterizzata da cinema, incontri, approfondimenti culturali e grandi emozioni.

Cala così il sipario sulla 72ª edizione del Taormina Film Festival, che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico, con il Teatro Antico costantemente gremito e un incremento di presenze stimato intorno al 120% rispetto alle edizioni precedenti.

Un successo che conferma la validità della direzione artistica di Tiziana Rocca, già riconfermata alla guida della manifestazione anche per la prossima edizione.