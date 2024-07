Un uomo dai tratti orientali, capelli lunghi, occhiali da vista con una spessa montatura, vestito di nero, siede nel sedile posteriore di un taxi che percorre le strade di Cuba. Al volante un tassista locale, capelli corti, una T-shirt bianca. Il primo si rivolge al secondo in inglese, l’altro gli risponde in spagnolo, e hanno un dialogo profondo, ricco di emozione, memoria, condivisione.

Così inizia Taxibol, documentario di Tommaso Santambrogio del 2023, in concorso ai David di Donatello 2024 come “Miglior documentario”, vincitore del MICE Award come “Miglior film” nella sezione internazionale e presentato venerdì scorso all’interno dell’Edera Film Festival 2024 a Treviso.

L’uomo seduto nel taxi è Lav Diaz, regista filippino, che scambia con Gustavo Flecha, tassista cubano, considerazioni sulla vita, sull’amore, sulla perdita. Il dialogo supera la barriera linguistica: i due riescono a comprendersi nonostante parlino due lingue diverse, e ciò grazie alla familiarità, alla confidenza, alla relazione, come sostiene Diaz stesso. Lav Diaz è un umanista, ha una concezione impegnata del cinema: «Fuck art for art’s sake», sentenzia, trasmettendo in maniera concisa la sua visione del fare cinema. Il suo obiettivo è girare un documentario lì a Cuba, ma ben presto confessa a Gustavo la sua vera missione: stanare e uccidere il generale Juan Mijares Cruz, crudele e fedele collaboratore del dittatore Marcos, sotto il quale regime tra gli anni ’70 e ’80 del Novecento erano state arrestate, uccise e torturate migliaia di persone. Lav Diaz spiega a Gustavo che la vendetta per il suo paese si potrà compiere sparando in testa al generale e mangiandone il cervello. Gustavo promette a Lav che lo aiuterà ad adempiere al suo proposito.

Con questo scambio, si chiude la prima parte del documentario, e l’occhio del regista si sposta sulla finca di Juan Mijares Cruz.

La prima parte del documentario era fondata sul vivace e appassionato scambio tra Lav Diaz e Gustavo Flecha, mentre sulla finca regna il silenzio assoluto. La vita del generale viene osservata nella sua quotidianità, nella ritualità dei suoi gesti e nella sua inespugnabile solitudine. E se la prima parte rappresenta la relazione, la confidenza tra le persone che si esprime nel dialogo, l’assenza di interazione del generale con i suoi sottoposti – la governante e cuoca, i contadini, l’amministratore della finca – si solidifica nel completo silenzio, incrinato solo dal generale che mastica, dal tintinnio del cucchiaio o della forchetta nel piatto, dallo sbuffo d’insoddisfazione se le pietanze non sono di suo gradimento, dall’ansito del suo respiro quando è tormentato dagli incubi.

È il regno degli incubi quello dove il silenzio dell’esistenza del generale si rompe ed esplode in grida, le grida delle persone oppresse dalla dittatura. Non vediamo mai le atrocità commesse, la pellicola è nera, ma possiamo immaginare l’orrore dei ricordi mentre il generale si sveglia ansimando, ogni notte, e si placa bevendo un sorso d’acqua. Immagini che il generale alimenta guardando vecchi video del regime, immagini che segnano il perimetro della sua memoria e della sua condanna, che sconta ogni giorno nella sua solitudine e ogni notte nell’atrocità delle sue visioni. E non è forse già così che la vendetta degli oppressi prende corpo?