“Teatro da mangiare?” di Teatro delle Ariette a Pieve di Soligo

“ Teatro da mangiare?” è stato concepito in una cucina, la cucina della casa delle Ariette. “Teatro da mangiare?” ha debuttato a Volterrateatro il 18 luglio 2000 e in questi anni si è comportato come un vero e proprio organismo vivente crescendo, maturando e arricchendosi dell’esperienza di 400 repliche in giro per l’Italia e l’Europa. Da allora tante cose sono cambiate, ma la forza contagiosa di questo “autoritratto”, di questa pubblica confes-sione autobiografica, continua a sorprendere. Attorno al grande tavolo, dove si ritrovano attori e spettatori a condividere il tempo di una cena, succede qualcosa di inspiegabile. Si compie un rito così profondamente umano da catapultare tutti nel cuore del nostro presente, nell’attimo assoluto del “qui e ora”, senza mediazione, nell’evidente e disarmante verità delle nostre vite.