Domenica 6 febbraio alle ore 15.30 andrà in scena al Teatro di Mirano “Il gatto con gli stivali”, dedicato a tutti i bambini fin dai 3 anni di età, per la rassegna “Domeniche a Teatro 2021/2022”. Protagonista in scena la compagnia Accademia Perduta Romagna Teatri, con Maurizio Casali e Mariolina Coppola, autori anche delle scene e la direzione di Claudio Casadio. Le musiche sono di Carlo Cialdo Capelli.

Un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare mulino e asino ai due figli maggiori, e al più piccolo, non avendo altro, lascia il gatto che si rivelerà subito un gatto molto speciale perché capisce, parla e ragiona. Chiede subito al suo padroncino un sacco di farina vuoto e un paio di stivali. Il giovane mugnaio decide di fidarsi del gatto e si ritroverà proprietario di un castello e sposo di una principessa.

I due artisti in scena, alternando i ruoli di attori, narratori e animatori, rappresentano la storia in modo dolce e delicato, con semplicità, efficacia e situazioni comiche. In questo spettacolo pensato per tutti i bambini, anche per i più piccoli, i magnifici oggetti di scena sono co-protagonisti di un lavoro in cui gli artisti – accompagnati da musiche completamente originali – narrano una storia e interpretano un testo in cui si rincorrono poesia e stupore. Scrive la compagnia: “Questa fiaba classica, nata nel 1500 napoletano del Basile e riproposta in diverse versioni anche di Perrault e dei Fratelli Grimm, è giunta fino a noi senza mai sbiadire il proprio forte ascendente sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Si tratta infatti non solamente di un racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti, ma di una vicenda che suggerisce come la parte animale e istintiva che alberga in ognuno di noi abbia il potere di stupire, di emergere nei momenti di difficoltà e infine di cambiare il corso della vita”.

BIGLIETTI:

I biglietti sono in vendita al costo di 6€ intero, 5€ under 14 e convenzionati, biglietto sostenitore 15€. Scegliendo il biglietto sostenitore si riceverà in cambio l’illustrazione d’autore di Marta Bianchi, vincitrice del concorso /e.mò.ti.con/ illustra l’emozione 2020 che contraddistingue la rassegna “Domeniche a Teatro”.

Biglietti disponibili on line su www.miranoteatro.it e presso la biglietteria del teatro giovedì dalle 12 alle 14, il giorno di spettacolo dalle 14.30.

L’accesso agli spazi avverrà secondo il vigente protocollo anti contagio COVID 19 con obbligo di CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA (SUPER GREEN PASS) a partire dai 12 anni di età e MASCHERINA FFP2 a partire dai 6 anni di età.

Ufficio Teatro: tel. 0414355536 – info@miranoteatro.it – www.miranoteatro.it