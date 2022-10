Novelle in bottega

VENEZIA – Sabato 8 ottobre ritorna a Venezia Teatro in Bottega, il progetto ideato dal regista Mattia Berto e dalla fotografa Giorgia Chinellato. Dopo sei anni dall’ultima performance il team di Teatro in Bottega riparte dalle botteghe che popolano il quartiere di San Francesco della Vigna. Il progetto arriva nel popolare e autentico quartiere di Castello per volontà dell’associazione San Francesco della Vigna che insieme al Centro Commerciale Quartierale San Francesco della Vigna ha cura di questo angolo magico della città. La performance itinerante, ormai giunta al decimo appuntamento, coinvolgerà 10 botteghe del quartiere in cui si racconteranno 10 novelle liberamente ispirate al Decamerone di Giovanni Boccaccio. L’inizio è previsto per le ore 18.30, si continua fino alle 20.30. L’appuntamento è al colonnato di San Francesco della Vigna dove Mattia Berto insieme a re e regine darà il benvenuto al pubblico che sarà invitato ad andare a caccia delle botteghe e dei novellatori fino a raggiungere la Trattoria da Jonny. La performance sarà preceduta da un laboratorio teatrale aperto ai cittadini del quartiere e ai veneziani che saranno poi gli interpreti delle azioni teatrali nelle botteghe. Ospite d’onore l’attrice Nora Fuser, madrina del progetto e generosa interprete della scena veneziana, che sarà abile novellatrice da Ortis Alimentari, rinomata bottega storica del quartiere.

Botteghe coinvolte nella Performance 10 di Teatro in Bottega: Al Canton del Vin, Ortis Alimentari, Deposito Covea, Club Nero Verde alla Vigna, La Beppa, La Beppa Vernici, Ortofrutta Fratelli Pasquetin, Bar Al Canton, OÈ Design e Padiglione Nazionale Lituano di Robertas Narkus.

Note di regia

Siamo felicissimi di far ripartire il progetto di Teatro in Bottega a Venezia. Qui è nata la nostra idea, mossa dalla volontà di raccontare e animare una città unica al mondo. In questi anni abbiamo avuto la preziosa possibilità di portare il progetto in altri luoghi, siamo stati accolti a Firenze e Cortina d’Ampezzo, la nostra storia è stata raccontata in un film sul canale televisivo de La Feltrinelli ma tornare a casa è per noi la più grande gioia. La strada delle botteghe di San Francesco della Vigna è un luogo dove il tempo sembra si sia fermato, si respira una dimensione autentica in cui è ancora viva la relazione e la solidarietà cittadina. E’ anche un luogo che si affaccia anche alla contemporaneità, dove instancabili negozianti credono ancora in una città a misura di residente. Ecco il luogo ideale da dove ripartire per raccontare Venezia e la sua gente. Impossibile non farlo attraverso storie senza tempo da gustare come a tavola in famiglia per grandi e piccini.

Per ricordare gli obiettivi del progetto:

Teatro in Bottega nasce dall’incontro tra il regista Mattia Berto, che da anni svolge una ricerca sulle città e sui luoghi del quotidiano, e la fotografa Giorgia Chinellato, attenta sperimentatrice dell’animo umano. Il progetto vuole abitare i negozi e le botteghe dei centri storici con azioni performative con l’obiettivo di fondere saperi e mestieri, far incontrare artisti e clienti spettatori valorizzando i luoghi del fare come nuovi palcoscenici di incontri. Gli artisti coinvolti sono cittadini, attori, danzatori, videomaker e sound-designer, con i quali costruire di volta in volta eventi site-specific nell’ottica di realizzare una nuova mappa delle città attraverso chi le vive.

Il teaser della performance Novelle in bottega è visibile su www.teatroinbottega.com oppure sulla pagina Facebook: Teatro in Bottega.