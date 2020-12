Teatro La Fenice, il punto della situazione

Il live-streaming del concerto dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice diretti da Myung-Whun Chung, impegnati nella Nona Sinfonia di Beethoven, ha registrato un enorme successo. L’evento ha infatti raggiunto punte di oltre 4000 ascoltatori in diretta sul canale YouTube. Tante sono state anche le donazioni dei fan a favore del Teatro veneziano, un pubblico cosmopolita come sa bene chi frequenta La Fenice.

Il sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro La Fenice Fortunato Ortombina commenta positivamente i dati di ascolto: «Alle 10.00 del giorno dopo già circa ventimila utenti si erano collegati al sito per rivedere l’evento in differita. D’altro canto, con oltre ottantuno mila iscritti registrati, siamo l’istituzione musicale italiana con il più vasto bacino di ascolto in internet, superiore alla Scala e a Santa Cecilia.» Ortombina sottolinea anche come il particolare assetto degli artisti abbia riscosso pareri favorevoli: «il pubblico ha espresso soddisfazione, affetto e gratitudine, sia per la qualità dell’esecuzione sia per la soluzione che abbiamo adottato, vale a dire l’orchestra in platea, solisti nel palco reale e coristi nel palchetti.»

Nel mese di novembre il pubblico della Fenice ha seguito con numeri sempre crescenti la programmazione in streaming. I concerti resteranno disponibili in rete gratuitamente per oltre un mese sul canale YouTube del Teatro.

La Fenice annuncia inoltre un’iniziativa promozionale “natalizia”, Alla Fenice è 2 volte Natale. Consentirà di acquistare delle giftcard dal sito del teatro, presso la biglietteria del Teatro, ai Punti vendita Vela, dall’1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. Queste saranno convertibili fino al 31 dicembre 2021 in due biglietti di platea su un numero selezionato di eventi lirici e sinfonici del 2021. Le giftcard disponibili sono Fenicex2 Lirica (€ 200,00) e Fenicex2 Sinfonica (€ 100,00). Per informazioni www.teatrolafenice.it

Luca Benvenuti