Dal 9 dicembre 2023 al 20 ottobre 2024 si svolgerà la Stagione Sinfonica del Teatro La Fenice con 19 concerti tra nuovi debutti e graditi ritorni. L’apertura sarà affidata a Robert Trevino che dirigerà la Terza Sinfonia di Mahler nel solco di una linea progettuale che accomuna molte stagioni, con il contralto Sara Mingardo (9 dicembre). Del compositore austriaco Nicola Luisotti dirigerà inoltre la Sinfonia n. 1, oltre a una nuova commissione affidata al compositore Fabio Massimo Campogrosso (19 aprile 2024).

Tornerà Myung-Whun Chung con tre concerti che assoceranno la Pastorale di Beethoven a Le sacre du printemps di Stravinskij (15 dicembre 2023); la Quarta Sinfonia di Brahms e il Triplo Concerto di Beethoven con Chung anche nella veste di pianista solista (22 marzo 2024); e la Messa da Requiem di Verdi nel 150° anniversario della sua prima esecuzione (28 marzo 2024).

Per celebrare i duecento anni dalla nascita di Anton Bruckner, Hartmut Haenchen dirigerà la sua Quarta Sinfonia, nota come Romantica (17 febbraio 2024), Alpesh Chauhan si misurerà con l’Ottava (23 febbraio 2024), e Markus Stenz con la Settima e il Concerto per violino di Mendelssohn con Vikram Francesco Sedona solista, vincitore XXXII Concorso Città di Vittorio Veneto (28 giugno 2024).

Ivor Bolton proporrà un concerto con musiche di Cherubini e Haydn che si concluderà con il Requiem di Mozart (1 marzo 2024), mentre il pianista Rudolf Buchbinder suonerà per la prima volta alla Fenice nella doppia veste di direttore e solista nei Concerti n. 3 e 5 per pianoforte di Beethoven (7 marzo 2024). Stanislav Kochanovsky interpreterà un programma interamente dedicato alla musica russa con il Concerto per violino di Čajkovskij eseguito dal vincitore del Premio Paganini 2023, e la Sinfonia n. 6 di Šostakovič (4 maggio 2024). Daniele Rustioni dirigerà la Nona Sinfonia di Beethoven in occasione dei 200 anni della sua composizione (31 maggio 2024), mentre torneranno sul podio dell’Orchestra del Teatro La Fenice Diego Fasolis con un concerto dedicato ad Antonio Vivaldi (14 giugno 2024), Markus Stenz con un secondo programma sinfonico dedicato a Wagner (6 luglio 2024), e Alfonso Caiani con i Carmina Burana di Orff nella versione per coro, due pianoforti e percussioni (28 settembre 2024).

Debutterà alla Fenice il direttore spagnolo Juanjo Mena su pagine Lutosławski e Rachmaninov con il pianista Nicolò Cafaro, vincitore XXXVIII Premio Venezia, solista nel Concerto n. 3, mentre l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento tornerà a Venezia per la direzione di Kent Nagano.

Come da tradizione, il Concerto di Natale si terrà nella Basilica di San Marco e nel Duomo di Mestre con Marco Gemmani e la Cappella Marciana. Il Concerto di Capodanno sarà trasmesso in diretta televisiva su RAI1 per la direzione di Fabio Luisi, e tornerà il concerto sinfonico in Piazza San Marco in piena estate. Tra aprile e maggio 2024 si terrà inoltre la seconda edizione della rassegna di musica sacra in collaborazione con il Patriarcato di Venezia.

INFORMAZIONI

Il rinnovo degli abbonamenti in prelazione per la Stagione Lirica e Balletto potrà essere effettuato da lunedì 25 settembre a mercoledì 25 ottobre 2023, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da lunedì 25 settembre alla data della prima rappresentazione in stagione.

Maggiori informazioni sul sito: www.teatrolafenice.it