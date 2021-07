Teatro La Fenice, presentate le Stagioni 2021-2022

La Stagione Lirica e Balletto e la Stagione Sinfonica 2021-2022 della Fondazione Teatro La Fenice sono state presentate martedì 6 luglio 2021 dal presidente della Fondazione Teatro La Fenice e sindaco della Città di Venezia Luigi Brugnaro (in collegamento web), dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, dal direttore generale Andrea Erri, dal responsabile artistico delle attività di danza Franco Bolletta, da Maria Laura Faccini in rappresentanza della Regione del Veneto e dalla vicepresidente di Marsilio Editore Emanuela Bassetti.

La Stagione Lirica si aprirà con Fidelio di Beethoven, con la direzione musicale di Chung e la regia di Joan Anton Rechi. Seguirà la prima assoluta delle Baruffe di Giorgio Battistelli, in un allestimento di Damiano Michieletto per il sessantesimo anniversario di Marsilio Editore. Per la prima volta sul palcoscenico veneziano, sarà allestito Peter Grimes di Benjamin Britten e I lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi, altro titolo mai rappresentato nel Novecento a Venezia. Nell’ambito del repertorio barocco, debutteranno i nuovi allestimenti della Griselda di Antonio Vivaldi e di Scipione nelle Spagne di Antonio Caldara. Dal teatro lirico francese, un nuovo Faust di Charles Gounod, con la regia di Joan Anton Rechi e La Fille di régiment di Gaetano Donizetti. Infine, un gioiello dal catalogo mozartiano, Apollo et Hyacintus di Wolfgang Amadeus Mozart. Dal repertorio degli allestimenti fenicei, Madama Butterfly di Giacomo Puccini e Il trovatore di Giuseppe Verdi.

Due gli spettacoli di balletto: Lac di Jean-Christoph Maillot dal Lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij con Les Ballets de Monte-Carlo e Marie-Antoinette di Thierry Malandain, in prima ed esclusiva italiana, con il Malandain Ballet Biarritz.

La Stagione Sinfonica ospiterà grandi ritorni e attraenti debutti. L’apertura e la chiusura di Stagione saranno affidate a Myung-Whun Chung, che proporrà rispettivamente la Nona di Beethoven e la Terza di Mahler. Saliranno poi per la prima volta sul podio dell’Orchestra del Teatro La Fenice Charles Dutoit, Robert Trevino, Louis Lortie, Joana Carneiro e Dmitry Matvienko. Torneranno Markus Stenz insieme al tenore Peter Seiffert per un programma tutto wagneriano, e John Axelrod per dirigere Bernstein e Čajkovskij. Ci saranno Riccardo Frizza, Francesco Lanzillotta, Frédéric Chaslin e Fabio Biondi. Prima della pausa estiva, Fabio Luisi dirigerà i Carmina Burana di Carl Orff, in un concerto che grazie al Comune di Venezia potrebbe svolgersi in Piazza San Marco. Confermati il concerto di Natale nella Basilica di San Marco, con Marco Gemmani e la Cappella Marciana, e il concerto di Capodanno con la direzione musicale di Fabio Luisi, solisti il soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1.

In occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, la programmazione della Fenice proporrà un progetto dedicato al Sommo Poeta. Quattro appuntamenti di grande attrattiva. Un convegno in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari dedicato a Dante e la musica e un concerto dell’ensemble Le Parnasse français con madrigali di diversi compositori rinascimentali ispirati alle liriche delle Tre Corone (7 dicembre 2021). Il progetto Un itinerario dantesco, nato dalla collaborazione tra il mezzosoprano Manuela Custer e il pianista Raffaele Cortesi con il Quartetto Dafne, che propone una raffinata selezione di brani otto-novecenteschi dedicati all’opera dantesca (data in definizione). A riveder le stelle, uno spettacolo tratto dall’omonimo libro di Aldo Cazzullo, con la partecipazione straordinaria di Piero Pelù alle letture rock della Divina Commedia, per la regia di Angelo Generali (9 dicembre 2021).

Luca Benvenuti