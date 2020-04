Teatro Stabile di Napoli: prosegue l’attività di #teatroincasa

Prosegue l’attività del Teatro Stabile di Napoli in rete in questo periodo di sospensione della programmazione, di contrasto al coronavirus. Per il Diario della quarantena sono on line nuovi contributi video all’hashtag #teatroacasa.

Dopo quelli di Roberto Andò, Emma Dante, Marino Niola, Imma Villa, Carlo Cerciello, Cristina Donadio e Davide Iodice, prosegue con successo di adesioni e soprattutto di visioni la galleria di video-interventi.

Intorno al tema ‘Il teatro al tempo del coronavirus’ sul sito del teatro al link https://www.teatrostabilenapoli.it/teatro-a-casa/, questa settimana saranno disponibili per il pubblico a casa:

Giovedì 16 aprile sarà on air la lirica inedita composta da Mimmo Borrelli dal titolo S’hanna care’ ‘i bbarcune. La lirica è declamata in voce dallo stesso Borrelli su musiche eseguite dal compositore Antonio Della Ragione mentre scorrono immagini di grande impatto che rimandano alla tragicità del momento storico che stiamo attraversando.

Sabato 18 aprile è la volta del regista Andrea De Rosa che interviene sulla situazione attuale del teatro e le sue possibilità di futuro con la riflessione dal titolo Visioni terribili e meravigliose.

Lunedì 20 aprile, a conclusione di questo nuovo trittico di video-contributi, il popolare attore e regista Renato Carpentieri alle prese con la poesia di Franco Fortini, Un’altra attesa.

Sul sito dello Stabile è possibile anche la visione di spettacoli presi dall’archivio delle produzioni: si tratta di Gomorra, di Roberto Saviano e Mario Gelardi con regia di Mario Gelardi; Le sorelle Macaluso di Emma Dante; ‘Nzularchia di Mimmo Borrellicon regia di Carlo Cerciello; Elettra di Hofmannsthal con la regia di Andrea De Rosa;Mal’essere (l’Amleto di Shakespeare nella riscrittura in napoletano dei rapper Gianni ‘O Yank De Lisa (Fuossera), Pasquale Sir Fernandez (Fuossera), Alessandro Joel Caricchia, Paolo Sha One Romano, Ciro Op Rot Perrotta, Damiano Capatosta Rossi), con la regia di Davide Iodice.