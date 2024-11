Al Verdi in scena Alessandro Preziosi nei panni di Re Lear

Dopo il successo de I parenti terribili di Filippo Dini, continua la stagione al Teatro Verdi di Padova con il ritorno di Alessandro Preziosi: dal 20 al 24 novembre va in scena Aspettando Re Lear, lo spettacolo tratto dalla tragedia di William Shakespeare e riscritto da Tommaso Mattei. Sul palcoscenico, le opere e i costumi di Michelangelo Pistoletto, materiali e tessuti che raccontano il rapporto tra padri e figli, la relazione tra tradizione e innovazione, tra essere umano ed ecosistema. Una collaborazione multidisciplinare tra arte contemporanea e teatro. A fianco di Preziosi, che dello spettacolo ha curato anche la regia, gli attori Nando Paone, Roberto Manzi, Federica Fresco e Valerio Ameli, sembrano ereditare e abitare il vuoto che rimane dopo che la tragedia ha fatto il suo corso.

La trama si concentra sulla tempesta che colpisce Lear mentre vaga nella landa desolata per allontanarsi dal rapporto disastrato con le tre figlie. Il protagonista, accompagnato dal conte di Kent sotto le mentite spoglie di un servo, e dal fedele Fool (alter ego della fedele figlia Cordelia), assiste allo sconvolgimento degli equilibri naturali, partecipandovi attraverso l’avanzare della sua follia. Il culmine del caos induce Lear ad arrendersi arrendersi, tornando umano tra gli umani, debole, amareggiato, stanco, ma finalmente spoglio di quella corona che lo ha portato alla distruzione.

Alessandro Preziosi nei panni di Re Lear

Racconta Preziosi:

Lear, braccato come un leone in gabbia dalle sue errate valutazioni sul rapporto autorità/patria potestà, è obbligato a scendere nella spirale infernale dell’analisi di ciò che è stata la sua vita fino a quel momento. Spogliato della sua potestà non può far altro che ridursi a uomo e fare i conti con la propria genitorialità, scoprendo che essere padre non è né un concetto né un’idea, ma qualcosa di profondamente umano, che ne segna la dignità.

Lo spettacolo, della durata di 1h 20’ senza intervallo, è una co-produzione PATO srl e TSV – Teatro Nazionale.

BIGLIETTI QUI